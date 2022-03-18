Глава РЭО рассказал о проблеме некорректной отчетности производителей и утилизаторов

В конце минувшего года запросы от Росприроднадзора получили свыше 30 ассоциаций, в том числе производители и импортеры шин, электроники, рыбы, алкоголя и продуктов. Однако сведения представили всего семь ассоциаций, причем они оказались неполными, пишет rbc.ru.
Руководство ассоциации «Экошинсоюз» в ответ на запрос со стороны аппарата Правительства РФ проинформировало о том, что в прошлом году отходы были утилизированы на мощностях 27 структур, а ассоциация «РусПро» сделала это у 21 утилизатора. Названия объектов утилизации, как и виды принимаемых ими отходов, а также производственные мощности указаны не были.
«Ассоциации не располагают информацией о реальной реализации ответственности бизнеса за утилизацию, не могут подтвердить наличие мощностей утилизации либо не представляют какие-либо данные о заключенных договорах с утилизаторами», — подчеркнула представитель вице-премьер-министра РФ Виктории Абрамченко.
Из комментариев гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева следует, что как производители, так и утилизаторы представляют зачастую некорректные отчетности. Одни отходы просто подменяют порой другими, привел пример глава РЭО.
В Правительстве РФ заявили, что в этой связи будет проведена комплексная оценка всех утилизаторов страны на предмет соответствия нормам действующего в России экологического законодательства. Речь идет даже о тех, что выходят за пределы РОП. Денис Буцаев сообщил, что РЭО необходимую поддержку оказывает. Результаты проверки представят, как ожидается, в конце 2022 года.
«Учитывая и так невысокие ставки экологического сбора, не покрывающие фактические затраты утилизаторов, производители и импортеры экономят на уплате экологического сбора, - отметил Буцаев. - Делают они это при посредничестве ассоциаций, созданных ими для обеспечения выполнения нормативов утилизации, и путем занижения стоимости услуг по утилизации в ходе конкурентных процедур».
За свои услуги ассоциации нередко берут от производителей половину ставки экологического сбора. Впоследствии до утилизаторов доводится еще вдвое уменьшенная сумма, резюмировал руководитель РЭО.