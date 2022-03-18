Глава РЭО рассказал о проблеме некорректной отчетности производителей и утилизаторов

Руководство ассоциации «Экошинсоюз» в ответ на запрос со стороны аппарата Правительства РФ проинформировало о том, что в прошлом году отходы были утилизированы на мощностях 27 структур, а ассоциация «РусПро» сделала это у 21 утилизатора. Названия объектов утилизации, как и виды принимаемых ими отходов, а также производственные мощности указаны не были.