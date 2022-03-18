Абрамченко: Ответственность бизнеса за утилизацию упаковки должна быть внедрена

Как рассказала заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, задача государства состоит в устранении правовых пробелов и серых зон, посредством которых представители бизнеса избегают ответственности за утилизацию товаров, пишет 360tv.ru.
Виктория Абрамченко отметила, что в России ежегодно образуется более 60 миллионов тонн ТКО. Более того, подавляющая часть мусора вывозится на мусорные полигоны. Это серьезная нагрузка на окружающую среду, считает вице-премьер.
«Согласно поручениям Владимира Путина следует внедрить принцип „загрязнитель платит“. Также необходимо снять с населения финансовую нагрузку и ввести справедливую ответственность предпринимателей», — заметила Виктория Абрамченко.
Зампред Правительства РФ также сообщила, что внедрение РОП не приведет к пустым полкам в магазинах и не спровоцирует повышение цен на товары. Во многих странах мира, где расширенная ответственность производителей была введена, трудности с образованием и утилизацией мусора постепенно уходят. Виктория Абрамченко считает, что основной целью будущего закона является обеспечение и надзор за выполнением обязательств, которые предприниматели якобы уже исполняют.
По мнению гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, необходимо стремиться к стопроцентной сортировке отходов и снижению в два раза объема мусора на полигонах в соответствии с поручением Владимира Путина.
Глава РЭО также подчеркнул, что у предпринимателей было достаточно времени для подготовки к введению расширенной ответственности производителей, так как институт РОП был запущен в стране еще шесть лет назад, в 2015 году. Однако данный институт существовал на доверительной основе, без электронных реестров, которые в настоящее время разрабатываются.
Более того, как сообщает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, природоохранный приоритет в экономике должен быть закреплен в нашей стране на законодательном уровне.
«Это наши конституционные нормы. И это цивилизованный и ответственный подход государства, по-другому уже нельзя. Производители обязаны нести ответственность за товары и упаковку, выпущенную в оборот. Загрязнитель платит — неоспоримая позиция. Если не перезапустим у нас механизм РОП, не остановим объемы захоронения мусора», — сообщил Исмаилов.
В соответствии с поручением Виктории Абрамченко рассмотрение проекта закона состоится на площадке Правительства РФ в январе следующего года. Отмечается, что в обсуждении примут участие все заинтересованные ведомства.