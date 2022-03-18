Абрамченко: Ответственность бизнеса за утилизацию упаковки должна быть внедрена

Глава РЭО также подчеркнул, что у предпринимателей было достаточно времени для подготовки к введению расширенной ответственности производителей, так как институт РОП был запущен в стране еще шесть лет назад, в 2015 году. Однако данный институт существовал на доверительной основе, без электронных реестров, которые в настоящее время разрабатываются.