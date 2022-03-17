Минстрой РФ утвердил нормативы цены строительства для объектов обращения с ТКО

По информации 360tv.ru, Российский экологический оператор (РЭО) занимался их разработкой. Напомним, что они также работают по мусорной реформе.
Гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев отметил, что удельная стоимость объектов компостирования биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах на 1 тыс. т мощности в год достигнет отметки в 3,8 млн рублей. При этом строительство 1 кв. м общей площади ремонтно-механических мастерских обойдется примерно в 72,4 тыс. рублей.
Удельная цена возведения очистных сооружений очистки фильтрата производительностью 30 куб. м в день, на единицу производительности в сутки достигнет отметки в 2,2 тыс. рублей.
Согласно планам, цена возведения объекта капстроительства «Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 куб. м» дойдет до показателя в 2,7 млн рублей. При этом удельные цены указаны для базового региона, в текущем уровне цен на 1 января 2021 года. Кроме того, не учитывается и НДС.
При этом в ППК “РЭО” отмечают важность планирования расходов при формировании бюджета, который направят на реализацию мусорной реформы.
Замгендиректора РЭО Евгений Карелов заявил, что укрупненные ценовые нормативы строительства, которые разрабатываются в компании, дадут возможность планировать объемы капвложений при строительстве объектов обращения с отходами при финансировании их создания за счет бюджетных средств. Также он отметил, что комплекс разработанных НЦС позволит российским властям, регионам страны и муниципалитетам грамотно планировать объемы финансирования при создании подобных объектов.
Кроме того, Денис Буцаев заявил о важности привлечения инвестиций в эту отрасль. По его словам, в общей сложности в нее необходимо вложить около 300 млрд рублей. При этом от 210 до 230 млрд рублей - это размер частных инвестиций, а оставшаяся часть будет взята из бюджета.
Глава РЭО отметил также рассказал, что 1 рубль бюджетных средств в дальнейшем должен привлекать 2,46 рубля частных. Помимо этого, установка нормативов цены строительства даст возможность понять, насколько необходимо проинвестировать проекты, учитывая при этом вложение бюджетных средств в объекты обращения с ТКО.
Отметим, что именно РЭО и ФАУ «Главгосэкспертиза» занялись созданием подобных нововведений.