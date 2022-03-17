Минстрой РФ утвердил нормативы цены строительства для объектов обращения с ТКО

Кроме того, Денис Буцаев заявил о важности привлечения инвестиций в эту отрасль. По его словам, в общей сложности в нее необходимо вложить около 300 млрд рублей. При этом от 210 до 230 млрд рублей - это размер частных инвестиций, а оставшаяся часть будет взята из бюджета.