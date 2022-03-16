В РЭО озвучили топ-20 зеленых регионов России

По информации rbc.ru, он показывает эффективность проведения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте страны. Ранее поручение составить такой рейтинг дала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Эксперты при оценке учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что данные, которые компания собрала в ходе социологического опроса, характеризуют качество и доступность инфраструктуры и услуг сферы обращения с ТКО. По его словам, подобные сведения также дают возможность оценить информированность и отношение жителей страны к реформе и к тем изменениям, которые происходят.
Помимо этого, специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения ФОИВ и РОИВ и регоператоров, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией) и отчет по сообщениям в СМИ.
Буцаев уверен, что «Зеленый рейтинг» дает оценку вкладу субъектов страны в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Он напомнил, что для каждой из категорий специалисты подобрали отдельные критерии, а также провели статистическую оценку.
Глава РЭО подчеркнул, что компания тесно взаимодействует с регионами. В частности, Буцаев на регулярной основе проводит встречи с губернаторами и главами профильных региональных ведомств. Также он сообщил, что специалисты компании мониторят деятельность региональных операторов, собирают данные и анализируют ситуацию.
Кроме того, он выразил мнение касаемо деятельности компании. По его словам, проделана большая работа, и регионы страны должны не только стремиться занять лидерство в рейтинге, но и развивать отрасль на благо России и жителей страны.
Отметим, что рейтинг дает возможность помочь руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях в вопросах реализации и оценки эффективности мероприятий, которые направлены на развитие системы обращения с ТКО.
Данный рейтинг опубликован РЭО по итогам 11 месяцев 2021 года, и лидеры получат «Зеленую премию».