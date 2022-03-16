В РЭО озвучили топ-20 зеленых регионов России

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что данные, которые компания собрала в ходе социологического опроса, характеризуют качество и доступность инфраструктуры и услуг сферы обращения с ТКО. По его словам, подобные сведения также дают возможность оценить информированность и отношение жителей страны к реформе и к тем изменениям, которые происходят.