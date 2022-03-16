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В РЭО озвучили топ-20 зеленых регионов России

16 марта 03:34
Фото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) представил «Зеленый рейтинг» регионов. Его лидерами стали Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

По информации rbc.ru, он показывает эффективность проведения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте страны. Ранее поручение составить такой рейтинг дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Эксперты при оценке учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что данные, которые компания собрала в ходе социологического опроса, характеризуют качество и доступность инфраструктуры и услуг сферы обращения с ТКО. По его словам, подобные сведения также дают возможность оценить информированность и отношение жителей страны к реформе и к тем изменениям, которые происходят.

Помимо этого, специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения ФОИВ и РОИВ и регоператоров, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией) и отчет по сообщениям в СМИ.

Буцаев уверен, что «Зеленый рейтинг» дает оценку вкладу субъектов страны в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Он напомнил, что для каждой из категорий специалисты подобрали отдельные критерии, а также провели статистическую оценку.

Глава РЭО подчеркнул, что компания тесно взаимодействует с регионами. В частности, Буцаев на регулярной основе проводит встречи с губернаторами и главами профильных региональных ведомств. Также он сообщил, что специалисты компании мониторят деятельность региональных операторов, собирают данные и анализируют ситуацию.

Кроме того, он выразил мнение касаемо деятельности компании. По его словам, проделана большая работа, и регионы страны должны не только стремиться занять лидерство в рейтинге, но и развивать отрасль на благо России и жителей страны.

Отметим, что рейтинг дает возможность помочь руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях в вопросах реализации и оценки эффективности мероприятий, которые направлены на развитие системы обращения с ТКО.

Данный рейтинг опубликован РЭО по итогам 11 месяцев 2021 года, и лидеры получат «Зеленую премию».

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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