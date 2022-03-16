РЭО: Регоператоры Московской и Брянской области признаны лучшими в РФ

«Рейтинг дает возможность оценки вклада регоператоров в создание хороших условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в стране. В ходе его подготовки мы определили критерии, провели статистическую оценку. Помимо этого, наши специалисты проводят постоянное наблюдение за деятельностью регоператоров, собирают данные и ежедневно анализируют ситуацию. Была выполнена большая работа, и нам радостно озвучить лидеров отрасли. Мои поздравления!» — сказал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев.
Критериями оценки регоператоров были установлены: собираемость платежей, работа с волонтерскими объединениями, организация акций просветительского характера, посвященных тематике осознанного потребления, степень удовлетворенности населения качеством услуги по обращению с ТКО, охват жителей платежами закоммунальную услугу по обращению с ТКО, пишет rg.ru.
Лидерами были выбраны ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» (Московская область), ООО «Хартия» (Московская область), АО «Чистая планета» (Брянская область), ЕМУП «Спецавтобаза» (Свердловская область), ООО САХ (Удмуртия).«Зеленый рейтинг» создавали на основе статистических данных и итогов соцопроса. Такой подход позволил провести анализ цифровых данных, а также оценить социальное настроение и восприятие гражданами внедрения новых мер в отрасли обращения с ТКО. Специалисты РЭО исследовали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, информацию от ФОИВ и РОИВ, регоператоров, а также сведения цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчет по сообщениям в различных средствах массовой информации.
Собранные данные по итогам соцопроса показывают уровень качества и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО, а также информированность и отношение россиян к реформе и нововведениям. Телефонный опрос (CATI) проводили по специально составленной выборке в ноябре 2021 года. Опрос репрезентирует население всех регионов РФ в возрасте от 18 лет и больше. Погрешность выборки не превысила 3,4%.