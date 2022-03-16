РЭО: Регоператоры Московской и Брянской области признаны лучшими в РФ

Собранные данные по итогам соцопроса показывают уровень качества и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО, а также информированность и отношение россиян к реформе и нововведениям. Телефонный опрос (CATI) проводили по специально составленной выборке в ноябре 2021 года. Опрос репрезентирует население всех регионов РФ в возрасте от 18 лет и больше. Погрешность выборки не превысила 3,4%.