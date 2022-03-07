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В тюменском реабилитационном центре «Родник» ребят учат общению через театр

7 марта 07:45
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В тюменском реабилитационном центре для детей «Родник» используют любую возможность, чтобы помочь ребятам научиться общаться со сверстниками и взрослыми. К примеру, педагог-организатор Наталья Никитина сделала ставку на искусство театра, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В конце февраля Наталья Никитина организовала для ребят игровую программу театральных инсценировок «Театр экспромт».

Ребята вместе с педагогами центра экспромтом поставили сказку «Снеговик». Между участниками мероприятия распределили роли и выдали костюмы героев сказки. Ведущая Алена громко и выразительно читала текст, а остальные дети выражали чувства и действия своего персонажа при помощи мимики и жестов.

Театральная сценка-экспромт — это спектакль, который проводится без предварительной подготовки. Это одно из самых универсальных средств развлечения и сближения людей. Экспромт предполагает сиюминутное перевоплощение, что значит несовершенное, с ошибками, казусами и смешными ситуациями событие.

Мероприятие прошло в доброй и непринужденной атмосфере. Ребята не только проявили свой творческий потенциал, насладились театральным действием, но и избавились от страха перед неудачей, а также почувствовали себя одной дружной командой.

Ранее в департаменте социального развития Тюменской области рассказали о том, что в столице региона запустят проект комплексного социально-психологического сопровождения несовершеннолетних беременных и родивших детей «В помощь маме». Для участия будут приглашены 15 тюменок младше 18 лет. Идея программы «В помощь маме» появилась в связи с тем, что в области не развито самостоятельное направление работы поддержки несовершеннолетних мам.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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