В тюменском реабилитационном центре «Родник» ребят учат общению через театр

Ранее в департаменте социального развития Тюменской области рассказали о том, что в столице региона запустят проект комплексного социально-психологического сопровождения несовершеннолетних беременных и родивших детей «В помощь маме». Для участия будут приглашены 15 тюменок младше 18 лет. Идея программы «В помощь маме» появилась в связи с тем, что в области не развито самостоятельное направление работы поддержки несовершеннолетних мам.