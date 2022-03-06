nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый круиз по железной дороге отправился из Москвы в Тюмень и Тобольск

6 марта 03:40
Фото: 1Mi
Туристический оператор «РЖД-Тур» запустил серию круизных путешествий на комфортабельных поездах. Один из «отелей на колесах» отправился 5 марта в Тюменскую область. За неделю путешественники побывают в Казани, Тюмени и Тобольск, а также заглянут в Пермь, когда будут возвращаться в столицу.
Сюжет
Тюмень

Тур по достопримечательностям тюменского края носит наименование «В Сибирь по доброй воле». Все станции, где путешественники остановятся надолго, подарят им экскурсии и интересные впечатления.

Тюмень порадует горячими источниками и аквапарком. Будет тур в музей Гришки Распутина и вечерняя экскурсия по городу. В Тобольске туристов ждет Абалакская крепость и тюремный замок с кремлем, узнают о знаменитых каторжанах и историю последних дней царской семьи.

Цена тура на сайте «РЖД» начиналась от 70 тысяч рублей, подчеркнуто, что можно за это путешествие получать кешбек по программе правительства за поездки внутри России, если рассчитались карточкой «Мир».

Всего на выбор десяток маршрутов, включая туры на озеро Байкал, в Северную столицу. Вагоны повышенного комфорта с качественным питанием. А самых изощренных любителей поездок по железной дороге ждут ретропоезда.

Материалы по теме
РЖД отменяет Ласточку из Екатеринбурга в ТюменьРЖД разнообразят ассортимент и повысят качество блюд в вагонах-ресторанахОбъем запланированных туров на майские выходные вырос в 10-20 раз
#Новости#Тюмень#РЖД#Иностранные туристы#Туристы#Гастрономический туризм#Туризм#Тобольск#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25