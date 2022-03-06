Первый круиз по железной дороге отправился из Москвы в Тюмень и Тобольск

Туристический оператор «РЖД-Тур» запустил серию круизных путешествий на комфортабельных поездах. Один из «отелей на колесах» отправился 5 марта в Тюменскую область. За неделю путешественники побывают в Казани, Тюмени и Тобольск, а также заглянут в Пермь, когда будут возвращаться в столицу.

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