Первый круиз по железной дороге отправился из Москвы в Тюмень и Тобольск

Тур по достопримечательностям тюменского края носит наименование «В Сибирь по доброй воле». Все станции, где путешественники остановятся надолго, подарят им экскурсии и интересные впечатления.
Тюмень порадует горячими источниками и аквапарком. Будет тур в музей Гришки Распутина и вечерняя экскурсия по городу. В Тобольске туристов ждет Абалакская крепость и тюремный замок с кремлем, узнают о знаменитых каторжанах и историю последних дней царской семьи.
Цена тура на сайте «РЖД» начиналась от 70 тысяч рублей, подчеркнуто, что можно за это путешествие получать кешбек по программе правительства за поездки внутри России, если рассчитались карточкой «Мир».
Всего на выбор десяток маршрутов, включая туры на озеро Байкал, в Северную столицу. Вагоны повышенного комфорта с качественным питанием. А самых изощренных любителей поездок по железной дороге ждут ретропоезда.