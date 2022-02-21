В Тюмени построят предприятие по сжиганию биологических отходов

«Обсудят проект технической документации на технологию «Термическая обработка биологических отходов единичной производительностью линии от 500 до 20 000 кг. Сырье будут перерабатывать на установках термической обработки биологических отходов (УТОБО)»,уточнили на сайте мэрии.
Во время обсуждения специалисты оценят, как этот объект будет влиять на окружающую среду. Цель этой производственной линии — применить наилучшую доступную технологию, благодаря которой будет проводиться термическая обработка органических отходов, получение материала и использование его в соответствии с ГОСТ.
Заказчиком и исполнителем обсуждений стало АО «ГМС Нефтемаш». Замечания, предложения и комментарии принимаются только в письменном виде по адресу ул. Военная, 44. Общественные обсуждения состоятся 21 марта 2022 года в 14:00 через Zoom.