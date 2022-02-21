В Тюмени построят предприятие по сжиганию биологических отходов

Во время обсуждения специалисты оценят, как этот объект будет влиять на окружающую среду. Цель этой производственной линии — применить наилучшую доступную технологию, благодаря которой будет проводиться термическая обработка органических отходов, получение материала и использование его в соответствии с ГОСТ.