В Тобольске школьник и парикмахерша делали наркозакладки, считая это хорошей работой

В Тобольске бывший 16-летний ученик школы занимался закладками в одном из микрорайонов города, но получил за это 4 года колонии. Молодая парикмахерша из Кыргызстана познакомилась с закладчицей, которая научила её распространению. Иностранка была осуждена на восемь лет.

История школьника, желавшего заработать В сети молодой парень пытался найти себе работу. Он нашёл её. Заработная плата от 60 до 100 тысяч рублей. Для трудоустройства требовалась фотографию паспорта. Мальчик предупредил неизвестного работодателя, что ему 16 лет, но анонимный наниматель на юный возраст соискателя не обратил внимания. 4 июля 2021 года юноша получил сообщение, что ему необходимо забрать из тайника, оборудованного в лесном массиве, недалеко от поста весового контроля на автодороге «Тобольск-Байгора». Когда мальчик добрался до указанного места, то обнаружил там пакет с «веществом растительного происхождения». В закладке были 15 полиэтиленовых пакетиков, в которых были расфасованы 11,6 грамма марихуаны. Он успел сделать пять закладок, но вскоре был задержан. При личном досмотре у задержанного несовершеннолетнего были обнаружены и изъяты свёртки с наркотиками и сотовый телефон с фотографиями мест закладок. Тобольский городской суд приговорил юношу к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников. Парикмахерша, познакомившаяся с подругой-закладчицей Ещё одной жертвой стала женщина, приехавшая в Россию из Кыргызстана в поисках лучшей доли. Бегтимай А. в 2020 году смогла устроиться на работу парикмахера в Екатеринбурге. Случилось так, что в знакомых у женщины оказалась девушка по имени Гульшот. Она предложила парикмахерше поменять машинку для стрижки волос и расчёски на более денежную работу. 26 июня вместе с подругой она приехала в Тобольск, где провела для девушки мастер-класс как нужно делать закладки, фотографировать места тайников и отправлять фото по электронной почте. 3 июля Бегтимай приехала на такси из Екатеринбурга в Тобольск, имея при себе 200 свёртков с наркотическим средством героином, общей массой 83 грамма. Она успела сделать 59 закладок, но была задержана сотрудниками полиции. При досмотре были обнаружены и изъяты 36 пакетиков с отравой, а в квартире было найдено ещё 105 свёртков. Суд приговорил иностранную гражданку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Текст: Михаил Иваньков.