В Синема Парке герои мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» проведут программу для детей

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.​