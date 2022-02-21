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В Синема Парке герои мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» проведут программу для детей

21 февраля 13:16
Фото: предоставлено "Синема Парком"
Кинотеатр «Синема Парк» приглашает юных зрителей на развлекательную программу с героями мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы»​ ​ и аквагримерами.​ Мероприятие состоится 23 февраля с 13.00 до 14.00. У родителей ещё есть время купить билеты своим детям.
Сюжет
Афиша

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.​

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра.

Возрастное ограничение: 6+

Что: развлекательная программа для детей

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: 23 февраля с 13:00 до 14:00

#Новости#Афиша#Синема Парк#Ирина Швецова#Общество
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