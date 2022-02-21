В Синема Парке герои мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» проведут программу для детей

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.
Возрастное ограничение: 6+
Что: развлекательная программа для детей
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70
Когда: 23 февраля с 13:00 до 14:00