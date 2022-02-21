С 1 марта статус земельных участков некоторых тюменцев может измениться

«На 1 февраля в Тюменской области „временный“ статус имеют 8 572 земельных участка. С 1 марта 2022 года они изменят статус в Едином госреестре недвижимости — станут „архивными“. Чтобы этого не произошло, жителям региона нужно обратиться с заявлением о госрегистрации, приложить к нему правоустанавливающие документы»,передает портал «Тюмень — наш дом».