С 1 марта статус земельных участков некоторых тюменцев может измениться

«На 1 февраля в Тюменской области „временный“ статус имеют 8 572 земельных участка. С 1 марта 2022 года они изменят статус в Едином госреестре недвижимости — станут „архивными“. Чтобы этого не произошло, жителям региона нужно обратиться с заявлением о госрегистрации, приложить к нему правоустанавливающие документы»,передает портал «Тюмень — наш дом».
Статус участка «архивный» означает, что объект снят с кадастрового учета. Если это произойдет, то владельцу придется повторно проводить процедуру образования участка, межевание. Сохранить сведения о земельном участке, внесенные в ЕГРН ранее, поможет заявление, написанное до 1 марта.
Тюменцы могут самостоятельно проверить статус своего участка через сервис «Публичная кадастровая карта». Также есть несколько способов для получения выписки из ЕГРН — через портал Госуслуг, в МФЦ или на сайте Федеральной кадастровой палаты.
К слову, даже если момент упущен, то «архивный» земельный участок можно сформировать заново. Но для этого придется проходить всю процедуру заново.