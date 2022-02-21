nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

51 пожар потушили пожарные в Тюменской области за прошедшую неделю

21 февраля 04:22
Фото: 1Mi
В Тюменской области за минувшую неделю потушили 51 пожар, во время тушения возгораний было эвакуировано 12 человек. Для ликвидации ДТП сотрудники пожарно-спасательных подразделений привлекались 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

За прошедшую неделю спасатели оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части.

«Тридцать один раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению»пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

В региональном управлении напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, в частности в зимний период времени. В случае возникновения опасности необходимо звонить на номера экстренных служб.

Ранее «Наш город» рассказывал о возгорании автомобиля на улице Полевой.

#Новости#Тюменская область#Пожары#Сотрудники МЧС#МЧС#Сергей Антонов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25