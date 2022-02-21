51 пожар потушили пожарные в Тюменской области за прошедшую неделю

За прошедшую неделю спасатели оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части.
«Тридцать один раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению»пресс-служба МЧС России по Тюменской области.
В региональном управлении напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, в частности в зимний период времени. В случае возникновения опасности необходимо звонить на номера экстренных служб.
Ранее «Наш город» рассказывал о возгорании автомобиля на улице Полевой.