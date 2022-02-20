В Тюмени волонтеры ищут пропавшего 22-летнего парня на белом Renault

Сказано, что рост парня 175 сантиметров, сам он русый, у него светлые глаза с зеленым оттенком. Комплекция средняя. Одежда на человеке была неустановленного фасона.
Из особых примет не называется ничего, кроме автомашины молодого человека, которая пропала вместе с ним.
Пишут, что он может находиться в любом микрорайоне областной столицы, и если что-то известно о парне, просьба сообщать организатору поисков или на горячую линию движения. Телефоны указаны на листовке.
Напомним, что днем ранее волонтеры обнаружили старушку без памяти и объявили розыск ее родственников. Ранее в Тобольске поиски Ольги Ковалевой закончились трагическим итогом: тело женщины нашли в лесу, по горячим следам арестовали ее сожителя.