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В Тюмени волонтеры ищут пропавшего 22-летнего парня на белом Renault

20 февраля 13:46
Фото: "ТюменьРегионСпас"
Артем Байрачный пропал в Тюмени в субботу 19 февраля, был на своей автомашине Renault Logan белого цвета. Сутки не выходит на связь. Активисты движения «ТюменьРегионСпас» объявили его розыск.
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Тюмень

Сказано, что рост парня 175 сантиметров, сам он русый, у него светлые глаза с зеленым оттенком. Комплекция средняя. Одежда на человеке была неустановленного фасона.

Из особых примет не называется ничего, кроме автомашины молодого человека, которая пропала вместе с ним.

Пишут, что он может находиться в любом микрорайоне областной столицы, и если что-то известно о парне, просьба сообщать организатору поисков или на горячую линию движения. Телефоны указаны на листовке.

Напомним, что днем ранее волонтеры обнаружили старушку без памяти и объявили розыск ее родственников. Ранее в Тобольске поиски Ольги Ковалевой закончились трагическим итогом: тело женщины нашли в лесу, по горячим следам арестовали ее сожителя.

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