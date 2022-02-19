В Тюмени резко подорожали пансионаты

На начало текущего года пришелся всплеск цен на пансионаты в Тюмени — дорожают в среднем на 6% в месяц. И за год цена на пансионаты показала самый высокий рост среди объектов жилой недвижимости в Тюмени — 26%.

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