В Тюмени резко подорожали пансионаты

Согласно статистике агентства «Этажи», за период с февраля 2021 года по февраль 2022 наибольший рост по цене за квадратный метр в Тюмени показали пансионаты — 26%. Это на несколько пунктов больше, чем иные жилые объекты.
Обычно самые ликвидные объекты — однокомнатные квартиры, их цена за тот же период выросла на 23%, двухкомнатных — на 22%, трехкомнатных — на 20%. Четырехкомнатные показали наименьшую динамику, 17% в год.
Всплеск цен пришелся на январь–февраль. В январе пансионаты подорожали на 4%, в в феврале еще на 8%. При этом динамика остальных вариантов жилья примерно вдвое ниже.