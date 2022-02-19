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В Тюмени резко подорожали пансионаты

19 февраля 03:22
Фото: 1Mi
На начало текущего года пришелся всплеск цен на пансионаты в Тюмени — дорожают в среднем на 6% в месяц. И за год цена на пансионаты показала самый высокий рост среди объектов жилой недвижимости в Тюмени — 26%.

Согласно статистике агентства «Этажи», за период с февраля 2021 года по февраль 2022 наибольший рост по цене за квадратный метр в Тюмени показали пансионаты — 26%. Это на несколько пунктов больше, чем иные жилые объекты.

Обычно самые ликвидные объекты — однокомнатные квартиры, их цена за тот же период выросла на 23%, двухкомнатных — на 22%, трехкомнатных — на 20%. Четырехкомнатные показали наименьшую динамику, 17% в год.

Всплеск цен пришелся на январь–февраль. В январе пансионаты подорожали на 4%, в в феврале еще на 8%. При этом динамика остальных вариантов жилья примерно вдвое ниже.

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#Новости#Недвижимость#Тюмень#Сделки с недвижимостью#Этажи#Пансионат#Дмитрий Зайцев#Экономика
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