Тюмень стала аутсайдером в УрФО по росту зарплат

По данным Росстата за прошлый год лидером среди уральских регионов по темпу роста реальной начисленной получки (в сравнении с 2020 годом) стала Свердловская область с показателем 103,3%. На втором месте Челябинская область, затем ХМАО-Югра и Курган.
При этом самая большая в натуральном выражении зарплата зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — 114,2 тысячи рублей.
Зато Тюменская область стала лидером в четырех категориях — по вводу жилья на тысячу жителей (включая индивидуальные жилые дома), а также по производству молока и производству яиц.
В Тюмени сдано в эксплуатацию 1105,5 квадратных метров жилого фонда, из них по формату ИЖС — 518,5 «квадратов» на тысячу жителей.
По индексу промпроизводства мы в нижней половине списка. Лидер — Ямал с ростом 17,1% за год. Затем Челябинск и Курган. Тюмень на четвертом месте.