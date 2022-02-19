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Тюмень стала аутсайдером в УрФО по росту зарплат

19 февраля 04:11
Фото: 1Mi
Тюменская область заняла пятое место среди шести регионов УрФО по росту реальной заработной платы в 2021 году. Хуже зарплата росла только на Ямале.
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Тюмень

По данным Росстата за прошлый год лидером среди уральских регионов по темпу роста реальной начисленной получки (в сравнении с 2020 годом) стала Свердловская область с показателем 103,3%. На втором месте Челябинская область, затем ХМАО-Югра и Курган.

При этом самая большая в натуральном выражении зарплата зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — 114,2 тысячи рублей.

Зато Тюменская область стала лидером в четырех категориях — по вводу жилья на тысячу жителей (включая индивидуальные жилые дома), а также по производству молока и производству яиц.

В Тюмени сдано в эксплуатацию 1105,5 квадратных метров жилого фонда, из них по формату ИЖС — 518,5 «квадратов» на тысячу жителей.

По индексу промпроизводства мы в нижней половине списка. Лидер — Ямал с ростом 17,1% за год. Затем Челябинск и Курган. Тюмень на четвертом месте.

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