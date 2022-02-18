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В тюменском отделении ЛДПР нашли замену умершему депутату, место займет матрос запаса

18 февраля 04:53
Фото: Тюменское РО ПП ЛДПР
Вакантное место депутата Тюменской городской думы занял координатор Тюменского отделения ЛДПР и помощник руководителя партии ЛДПР В. В. Жириновского Александр Яковенко. Евгений Заболотный лично вручил депутату значок и удостоверение.

Александр Яковенко занял место умершего депутата Олега Касьянова

«Очень приятно, что Александр Степанович уже включился в работу. И на новостной ленте уже есть информация о том, что он активно пропагандирует ЗОЖ, работает с нашими спортсменами. Я думаю, что избиратели оценят вашу работу по достоинству. Мы желаем вам быть активными работать на благо города Тюмени», — поздравил Александра председатель городской Думы Евгений Заболотный.

Александр Яковенко родился в с. Покровское Ростовской области. В 2004 году поступил в «Тюменский государственный колледж профессионально-педагогических технологий» на специальность «Право и организация социального обеспечения».

Позднее получил высшее юридическое образование. С 2007 по 2009 года проходил военную службу, является матросом запаса. В партию ЛДПР вступил в 2011 году.

#Новости#Ангелина Крестьянникова#Политика
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