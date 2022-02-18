В тюменском отделении ЛДПР нашли замену умершему депутату, место займет матрос запаса

«Очень приятно, что Александр Степанович уже включился в работу. И на новостной ленте уже есть информация о том, что он активно пропагандирует ЗОЖ, работает с нашими спортсменами. Я думаю, что избиратели оценят вашу работу по достоинству. Мы желаем вам быть активными работать на благо города Тюмени», — поздравил Александра председатель городской Думы Евгений Заболотный.