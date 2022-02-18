Массовая эвакуация мирных жителей Донбасса в Россию

Эвакуация из ДНР была объявлена главой республики Денисом Пушилиным:
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия»Денин Пушилин, Глава ДНР
На окраинах Донецка и других городов начали выстраиваться колонны гражданских автомобилей. Местные жители запасаются бензином и снимают деньги из банкоматов, рядом с заправками выстраиваются очереди.
Пресс-секретарь прездиента России Дмитрий Песков рассказал СМИ, что Владимир Путин поручил МЧС подготовиться к приему беженцев из ЛДНР в Ростовской области. Каждому прибывшему нужно предоставить ночлег, питание и денежную помощь в размере 10 тысяч рублей.
По подсчетам МЧС ДНР всего планируется вывезти из непризнанных республик около 700 тысяч человек. В ростовской области несколько пунктов для приема беженцев подготовлены к приему.
Власти Челябинской области высказали желание принять часть беженцев из ЛДНР.