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Массовая эвакуация мирных жителей Донбасса в Россию

18 февраля 19:04
Фото: «Наш город»
Правительство Луганской и Донецкой народных республик объявило о массовой эвакуации населения на территорию России вечером в пятницу. Колонны автомобилей и автобусы направляются на границу с РФ в Ростовскую область. Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. беженцам, которые прибудут из Донбасса,

Эвакуация из ДНР была объявлена главой республики Денисом Пушилиным:

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия»Денин Пушилин, Глава ДНР

На окраинах Донецка и других городов начали выстраиваться колонны гражданских автомобилей. Местные жители запасаются бензином и снимают деньги из банкоматов, рядом с заправками выстраиваются очереди.

Пресс-секретарь прездиента России Дмитрий Песков рассказал СМИ, что Владимир Путин поручил МЧС подготовиться к приему беженцев из ЛДНР в Ростовской области. Каждому прибывшему нужно предоставить ночлег, питание и денежную помощь в размере 10 тысяч рублей.

По подсчетам МЧС ДНР всего планируется вывезти из непризнанных республик около 700 тысяч человек. В ростовской области несколько пунктов для приема беженцев подготовлены к приему.

Власти Челябинской области высказали желание принять часть беженцев из ЛДНР.

#Новости#Максим Карпиков#Политика
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