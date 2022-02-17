Специалисты прогнозируют победу всех трёх россиянок в фигурном катании на Олимпиаде

Камила Валиева даже после давления из-за истории с допингом отлично выступила с короткой программой. И несмотря на небольшую ошибку всё же смогла попасть в лидеры.
«За ней следует Анна Щербакова. Спортсменка почти безупречно провела короткую программу. Третьей идёт японка Каори Сакамото, после которой с небольшим отставанием — Александра Трусова», — сообщает издание.
Ранее «Наш Город» писал, что Международный Олимпийский комитет заявил, что из-за положительного результата на допинг и текущего расследования по этому поводу, результат Валиевой будет засчитан, как предварительный. Более того, церемония награждения проводиться не будет, если фигуристка из России займёт призовое место.
Напомним, спортивный арбитражный суд допустил российскую спортсменку к участию в соревнованиях в Пекине, поскольку положительный результат теста пришёл слишком поздно.