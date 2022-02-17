Специалисты прогнозируют победу всех трёх россиянок в фигурном катании на Олимпиаде

Сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде состоится турнир фигуристок по произвольной программе. Есть большая вероятность того, что в результате все три призовых места достанутся российским спортсменкам — Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, пишет РИА Новости.

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