Ольга Бузова рекламирует в соцсетях горячие источники Тюмени

Ранее она приезжала в Тюмень на премьеру фильма «Ёлки 8», в котом сыграла одну из ролей. Лента, кстати, в прокате провалилась.
«Удовольствие, которое невозможно описать, в него надо окунуться. И помни — жизнь одна»произносит в ролике Ольга Бузова.
Горожане отреагировали на вирусное видео.
«Вот пусть Бузова там и бултыхается, а народ достоин лучших мест»,высказал мнение подписчик одного из тюменских пабликов.
Тюменцы вспомнили, что в регионе планируется отремонтировать реабилитационный центр «Большой Тараскуль» и потратить на это почти 1 млрд рублей. Они полагают, что в туристическую отрасль области будут вкладывать ещё больше бюджетных денег.
Ранее «Наш город» писал, что 3 из 5 тюменских кинотеатров не стали «прокатывать» кинокартину «Ёлки 8», потому что побоялись убытков.