Ольга Бузова рекламирует в соцсетях горячие источники Тюмени

Тюменцы вспомнили, что в регионе планируется отремонтировать реабилитационный центр «Большой Тараскуль» и потратить на это почти 1 млрд рублей. Они полагают, что в туристическую отрасль области будут вкладывать ещё больше бюджетных денег.