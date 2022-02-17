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Ольга Бузова рекламирует в соцсетях горячие источники Тюмени

17 февраля 11:57
Фото: Visit Tyumen в ВК
Тюменские власти привлекли Ольгу Бузову к рекламе местных термальных источников, сообщает паблик ВК Visit Tyumen. Она призывает туристов приезжать в регион и отдохнуть от повседневных забот. О стоимости рекламы пока ничего не сообщается.
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Туризм

Ранее она приезжала в Тюмень на премьеру фильма «Ёлки 8», в котом сыграла одну из ролей. Лента, кстати, в прокате провалилась.

«Удовольствие, которое невозможно описать, в него надо окунуться. И помни — жизнь одна»произносит в ролике Ольга Бузова.

Горожане отреагировали на вирусное видео.

«Вот пусть Бузова там и бултыхается, а народ достоин лучших мест»,высказал мнение подписчик одного из тюменских пабликов.

Тюменцы вспомнили, что в регионе планируется отремонтировать реабилитационный центр «Большой Тараскуль» и потратить на это почти 1 млрд рублей. Они полагают, что в туристическую отрасль области будут вкладывать ещё больше бюджетных денег.

Тюменский центр «Большой Тараскуль» реконструируют за 1 млрд рублей
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Ранее «Наш город» писал, что 3 из 5 тюменских кинотеатров не стали «прокатывать» кинокартину «Ёлки 8», потому что побоялись убытков.

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#Новости#Тюменская область#Ёлки#Туризм#Александр Мязин#Общество
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