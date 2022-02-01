Тюменский центр «Большой Тараскуль» реконструируют за 1 млрд рублей

Изменения коснутся корпуса, контрольного пункта и тёплых переходов между секциями. Инженерные сети будут заменены, строители проведут благоустройство территории. Реконструкция должна быть закончена в декабре 2023 года.
Стоит отметить, что сейчас реабилитационный центр проводят аэромассаж, грязелечение, гидромассаж. Сюда приезжают и тюменцы и северяне. Детей осматривает логопед, реализованы возможности игры на музыкальных инструментах (по мнению специалистов это тоже улучшает состояние пациента). За ребятами следит воспитатель и другие специалисты центра.