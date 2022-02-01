nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский центр «Большой Тараскуль» реконструируют за 1 млрд рублей

1 февраля 13:08
Фото: ВКонтакте
Реабилитационный центр «Большой Тараскуль» реконструируют за 1 млрд рублей, на данный момент Управление капитального строительства Тюменской области ведёт поиск подрядной организации.

Изменения коснутся корпуса, контрольного пункта и тёплых переходов между секциями. Инженерные сети будут заменены, строители проведут благоустройство территории. Реконструкция должна быть закончена в декабре 2023 года.

Стоит отметить, что сейчас реабилитационный центр проводят аэромассаж, грязелечение, гидромассаж. Сюда приезжают и тюменцы и северяне. Детей осматривает логопед, реализованы возможности игры на музыкальных инструментах (по мнению специалистов это тоже улучшает состояние пациента). За ребятами следит воспитатель и другие специалисты центра.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25