Тюменский центр «Большой Тараскуль» реконструируют за 1 млрд рублей

Стоит отметить, что сейчас реабилитационный центр проводят аэромассаж, грязелечение, гидромассаж. Сюда приезжают и тюменцы и северяне. Детей осматривает логопед, реализованы возможности игры на музыкальных инструментах (по мнению специалистов это тоже улучшает состояние пациента). За ребятами следит воспитатель и другие специалисты центра.