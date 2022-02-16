В Тюменской области более 140 тысяч жителей получают субсидии при оплате услуг ЖКХ

В 2022 году бригады подрядчиков отремонтируют уже 987 домов, на эти цели потребуется порядка 4,5 млрд рублей, из них 2,7 млрд уже собраны. С 2023 по 2026 капремонт пройдёт на 2 000 объектах. По словам чиновников, оплату услуг подрядчиков произведут точно в срок. всего в регионе включено в программу ремонта около 6500 строений. В 2022 году подрядчики займутся домами 1970–1980 годов. Большинство данных объектов расположено в Тюмени и Тобольске.