В Тюменской области более 140 тысяч жителей получают субсидии при оплате услуг ЖКХ

Пожилые тюменцы, которым уже исполнилось 70 лет, имеют право на полное возмещение взносов на капремонт для жилплощади не более 50 кв. м.
«Если расходы на оплату жилого помещения и КУ превышают 22% совокупного дохода семьи, то предоставляется субсидия»отметили в оперштабе.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам 8-800-100-1290, 8 (3452) 6-8888-6.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени оплачивается до 99% взносов на капремонт. Ежегодно собирается порядка 2 млрд рублей, на эти деньги в прошлом году отремонтировано 1 500 домов.
В 2022 году бригады подрядчиков отремонтируют уже 987 домов, на эти цели потребуется порядка 4,5 млрд рублей, из них 2,7 млрд уже собраны. С 2023 по 2026 капремонт пройдёт на 2 000 объектах. По словам чиновников, оплату услуг подрядчиков произведут точно в срок. всего в регионе включено в программу ремонта около 6500 строений. В 2022 году подрядчики займутся домами 1970–1980 годов. Большинство данных объектов расположено в Тюмени и Тобольске.
Стоит отметить, что по итогам прошлого года Тюмень стала лидером по строительству жилья в РФ, в регионе последние три года обеспечивается показатель 0,82 кв. метра в год на человека. В 2021 году по всей стране было построено 92,6 млн «квадратов», только в Тюменской области 1,7 млн.