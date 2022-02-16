В Тюменской области 92-летняя невеста разочаровалась в избраннике и вновь ищет мужа

В прошлом году Раиса Степановна познакомилась с 70-летним Геннадием благодаря местному сотруднику полиции. Мужчина на тот момент не имел крыши над головой и собирался обратиться в дом престарелых. Но женщина приютила бездомного у себя. И в итоге через несколько месяцев пара сыграла свадьбу.
Но в декабре 2021 года пенсионерка заявила, что избранник разочаровал ее. Женщина подала на развод. По словам Раисы Степановны, бывший муж оказался человеком ненадежным. Он познакомился с некой Людмилой и вскоре собрал свои вещи и уехал к ней.
Теперь невеста хочет вновь обрести счастье и выйти замуж.
«В общем, мне нужен снова мужик, который бы тут у меня лежал. Я его буду кормить. Хорошего, порядочного мужчину»,поделилась планами женщина.
Ранее «Наш город» сообщил, что число браков в Тюменской области выросло на 24 %, а большая часть жителей региона женятся, когда между 25 и 34 годами.