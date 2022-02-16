nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области 92-летняя невеста разочаровалась в избраннике и вновь ищет мужа

16 февраля 06:54
Фото: 1Mi
Тюменская пенсионерка Раиса Степановна вновь изъявила желание выйти замуж, пишет Телеграм-канал Mash. Женщина развелась с 70-летним мужчиной по причине того, что тот оказался лентяем и альфонсом. Теперь невеста находится в поисках нового жениха.

В прошлом году Раиса Степановна познакомилась с 70-летним Геннадием благодаря местному сотруднику полиции. Мужчина на тот момент не имел крыши над головой и собирался обратиться в дом престарелых. Но женщина приютила бездомного у себя. И в итоге через несколько месяцев пара сыграла свадьбу.

Но в декабре 2021 года пенсионерка заявила, что избранник разочаровал ее. Женщина подала на развод. По словам Раисы Степановны, бывший муж оказался человеком ненадежным. Он познакомился с некой Людмилой и вскоре собрал свои вещи и уехал к ней.

Теперь невеста хочет вновь обрести счастье и выйти замуж.

«В общем, мне нужен снова мужик, который бы тут у меня лежал. Я его буду кормить. Хорошего, порядочного мужчину»,поделилась планами женщина.

Ранее «Наш город» сообщил, что число браков в Тюменской области выросло на 24 %, а большая часть жителей региона женятся, когда между 25 и 34 годами.

Материалы по теме
Пожилые молодожены: 91-летняя невеста и 70-летний жених поженились в Тюменском ЗАГСеВ Тюмени и Ишиме число браков растет. Самому пожилому жениху было 85 лет
#Новости#Тюменская область#Браки#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25