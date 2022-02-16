В Тюменской области 92-летняя невеста разочаровалась в избраннике и вновь ищет мужа

В прошлом году Раиса Степановна познакомилась с 70-летним Геннадием благодаря местному сотруднику полиции. Мужчина на тот момент не имел крыши над головой и собирался обратиться в дом престарелых. Но женщина приютила бездомного у себя. И в итоге через несколько месяцев пара сыграла свадьбу.