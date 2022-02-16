МОК будет считать результаты предварительными, если Валиева войдёт в призёры

Ранее после того, как спортивный арбитражный суд допустил спортсменку к дальнейшему участию в Олимпиаде в Пекине в связи с тем, что о положительном результате на допинг ей сообщили слишком поздно, МОК ответил, что, окажись девушка в первой тройке победителей, награждения не состоится.