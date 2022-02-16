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МОК будет считать результаты предварительными, если Валиева войдёт в призёры

16 февраля 05:49
Фото: инстаграм Камилы Валиевой
МОК будет считать результаты предварительными, если Валиева войдёт в призёр
Международный Олимпийский комитет заявил, что в случае попадания российской фигуристки Камилы Валиевой в тройку призёров по итогам одиночных соревнований в Пекине, эти результаты будут считаться предварительными, сообщает «Эхо Москвы».
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Тюмень

Ранее после того, как спортивный арбитражный суд допустил спортсменку к дальнейшему участию в Олимпиаде в Пекине в связи с тем, что о положительном результате на допинг ей сообщили слишком поздно, МОК ответил, что, окажись девушка в первой тройке победителей, награждения не состоится.

Напомним, российская фигуристка, выступающая в одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине, Камила Валиева принимает участие в одиночных соревнованиях. В связи с тем, что спортсменка ещё несовершеннолетняя, она имеет специальный статус по правилам СAS.

На сегодняшний день представители чемпионки пока не дают никаких объяснений по поводу происходящего.

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#Новости#Олимпийские игры#Спорт#Фигурное катание#Тюмень#Дарья Гасникова
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