МОК будет считать результаты предварительными, если Валиева войдёт в призёры

Ранее после того, как спортивный арбитражный суд допустил спортсменку к дальнейшему участию в Олимпиаде в Пекине в связи с тем, что о положительном результате на допинг ей сообщили слишком поздно, МОК ответил, что, окажись девушка в первой тройке победителей, награждения не состоится.
Напомним, российская фигуристка, выступающая в одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине, Камила Валиева принимает участие в одиночных соревнованиях. В связи с тем, что спортсменка ещё несовершеннолетняя, она имеет специальный статус по правилам СAS.
На сегодняшний день представители чемпионки пока не дают никаких объяснений по поводу происходящего.