В России резко вырос спрос на стиральные машины, ноутбуки и холодильники

К росту издержек подготовились корпорации AMD, Intel и NVIDIA. Они все заказывают микросхемы у тайваньской компании TSMC для производства чипов. Мировой гигант уже повысил свои расценки на 10–20% независимо от того, применяются старые или новые технологии. В ближайшее время не стоит ожидать снижения дефицита чипов. От этого прогноз Эльдара Муртазина на 2022 год неутешительный: в магазинах электроника будет дорожать.