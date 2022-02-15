В России резко вырос спрос на стиральные машины, ноутбуки и холодильники

Ранее издание выяснило, что машины в РФ подорожали за год на 25 – 50%. Новые транспортные средства стали менее доступны для россиян, хотя и раньше были роскошью для большинства. Теперь увеличивается спрос на электронику, ситуация напоминает 2014 год, когда бытовую технику выносили «пачками». Правда потом её пришлось продавать из-за ненужности.
В январе 2022 года продажи техники в РФ увеличились в 3,4 раза, сообщает «AliExpress Россия». В частности спрос на стиральные машины увеличился в 5 раз. Далее идут холодильники. «Ozon» отмечает повышение продаж электроники в январе в 3,3 раза.
Постепенно растут продажи ноутбуков, смартфонов. Отчасти это связанно с возможными запретами продажи электроники в России или отдельных компонентов из-за санкций США.
«Америка очень часто использует язык угроз, но эти угрозы практически никогда не воплощаются в жизнь. Поэтому перспектива запретить смартфоны и другую электронику на территории России – скорее всего, мнимая»отметил аналитик Эльдар Муртазин.
Ряд бытовой техники в РФ уже производится: телевизоры, стиральные машины, средства связи. Ожидается, что через 10-15 лет в России может появиться производство смартфонов, что повысит возможности импортозамещения. Пока эта доля не превышает 5%.
С другой стороны производство электроники в стране направлено в основном на непотребительский сектор. В массовом сегменте «у нас практически ничего своего нет».
Боле того с 1 января 2023 года Минпромторг намерен ввести на электронику утилизационный сбор, это сделает технологичные товары ещё дороже.
«Само производство электроники, где бы оно ни располагалось, тоже дорожает. График роста лития, который применяется в производстве аккумуляторов, похож на график заболеваемости Омикроном – такой же резкий взлёт. С начала 2021 года литий подорожал в 8,2 раза. Даже биткоин может позавидовать взрывному росту котировок»сообщает издание.
К росту издержек подготовились корпорации AMD, Intel и NVIDIA. Они все заказывают микросхемы у тайваньской компании TSMC для производства чипов. Мировой гигант уже повысил свои расценки на 10–20% независимо от того, применяются старые или новые технологии. В ближайшее время не стоит ожидать снижения дефицита чипов. От этого прогноз Эльдара Муртазина на 2022 год неутешительный: в магазинах электроника будет дорожать.