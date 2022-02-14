В Тобольске 31-летнюю пропавшую многодетную мать нашли убитой

Женщина невысокого роста — около 160 сантиметров, с тёмно-голубыми глазами и короткими светлми волосами пропала в городе Тобольске. На момент исчезновения она была одета в чёрные куртку и джинсы, на ногах — чёрно-красные сапоги.
Позже стало известно о гибели разыскиваемой. Её тело было найдено в нескольких километрах от Тобольска — в деревне Карачино Тюменской области. Бездыханное тело пытались спрятать в большой спортивной сумке.
Специалистам предстоит узнать обстоятельства и причины гибели женщины.