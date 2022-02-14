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В Тобольске 31-летнюю пропавшую многодетную мать нашли убитой

14 февраля 08:32
Фото: 1Mi
В Тобольске 31-летнюю пропавшую женщину нашли убитой
О пропаже 31-летней Ольги Ковалёвой сообщили в начале февраля. В соцсетях появились плакаты о поисках. С 3 числа о тоболячке ничего не было известно, она перестала выходить на связь с близкими. Последний раз пропавшую видели в 15 микрорайону города Тобольска.

Женщина невысокого роста — около 160 сантиметров, с тёмно-голубыми глазами и короткими светлми волосами пропала в городе Тобольске. На момент исчезновения она была одета в чёрные куртку и джинсы, на ногах — чёрно-красные сапоги.

Позже стало известно о гибели разыскиваемой. Её тело было найдено в нескольких километрах от Тобольска — в деревне Карачино Тюменской области. Бездыханное тело пытались спрятать в большой спортивной сумке.

Специалистам предстоит узнать обстоятельства и причины гибели женщины.

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#Новости#Убийство#Происшествия#Поиск людей#Тюмень#Дарья Гасникова
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