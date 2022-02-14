В Тобольске 31-летнюю пропавшую многодетную мать нашли убитой

О пропаже 31-летней Ольги Ковалёвой сообщили в начале февраля. В соцсетях появились плакаты о поисках. С 3 числа о тоболячке ничего не было известно, она перестала выходить на связь с близкими. Последний раз пропавшую видели в 15 микрорайону города Тобольска.

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