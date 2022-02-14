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Россельхознадзор: в Тюменской области сельхозземли зарастают травой

14 февраля 10:42
Фото: 1Mi
Органы местного самоуправления в Тюменской области не осуществляют муниципальный контроль в отношении земель сельхозназначения. Нарушений земельного законодательства за прошлый год стало больше — эту информацию пытается довести до депутатов Тюменской облдумы начальник управления Россельхознадзора Сергей Палевич.

Он направил депутатам документ, согласно которому многие пользователи в Тюменской области не следят за содержанием земли, не используют ее по назначению и не платят штрафы в установленные сроки.

Муниципалитеты наделялись правом земельного контроля ранее, но не пользуются этим правом даже при наличии оснований. Чиновники перекладывают часть обязанностей на региональное управление Россельхознадзора. Само управление отчиталось о выявлении и пресечении 1469 нарушений за прошлый год, а сумма сельхозштрафов составила 8,7 млн руб.

Любопытно, что в эту сумму не вошел штраф в 40 млн птицефабрики «Боровская» — исковое заявление о взыскании ущерба государству по факту загрязнения земель птичьим пометом до сих пор рассматривается в суде.

Из документа, находящегося в свободном доступе, следует, что за прошлый год было зарегистрировано 1469 нарушений обязательных требований законодательства и выписано штрафов на 8,7 млн рублей.

В 2021 году 28, 4% нарушений земельного законодательства пришлось на тюменцев, которые не защищали землю от зарастания сорняками и древесно-кустарной растительностью.24, 5% — это неуплата штрафов в установленный срок. 2% нарушений касались уничтожения плодородного слоя почвы, что приравнивается к порче земель.

Наибольшая доля нарушений — 45, 1% — пришлась на то, что в срок не было выполнено законное предписание.

#Новости#Тюменская область#Сельхозземли#Тюменская областная Дума#Валерия Карашлийска#Город
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