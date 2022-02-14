Россельхознадзор: в Тюменской области сельхозземли зарастают травой

Муниципалитеты наделялись правом земельного контроля ранее, но не пользуются этим правом даже при наличии оснований. Чиновники перекладывают часть обязанностей на региональное управление Россельхознадзора. Само управление отчиталось о выявлении и пресечении 1469 нарушений за прошлый год, а сумма сельхозштрафов составила 8,7 млн руб.