Россельхознадзор: в Тюменской области сельхозземли зарастают травой

Он направил депутатам документ, согласно которому многие пользователи в Тюменской области не следят за содержанием земли, не используют ее по назначению и не платят штрафы в установленные сроки.
Муниципалитеты наделялись правом земельного контроля ранее, но не пользуются этим правом даже при наличии оснований. Чиновники перекладывают часть обязанностей на региональное управление Россельхознадзора. Само управление отчиталось о выявлении и пресечении 1469 нарушений за прошлый год, а сумма сельхозштрафов составила 8,7 млн руб.
Любопытно, что в эту сумму не вошел штраф в 40 млн птицефабрики «Боровская» — исковое заявление о взыскании ущерба государству по факту загрязнения земель птичьим пометом до сих пор рассматривается в суде.
Из документа, находящегося в свободном доступе, следует, что за прошлый год было зарегистрировано 1469 нарушений обязательных требований законодательства и выписано штрафов на 8,7 млн рублей.
В 2021 году 28, 4% нарушений земельного законодательства пришлось на тюменцев, которые не защищали землю от зарастания сорняками и древесно-кустарной растительностью.24, 5% — это неуплата штрафов в установленный срок. 2% нарушений касались уничтожения плодородного слоя почвы, что приравнивается к порче земель.
Наибольшая доля нарушений — 45, 1% — пришлась на то, что в срок не было выполнено законное предписание.