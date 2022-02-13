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Сто машин проверила тюменская ГИБДД в Ялуторовске в первый день сплошных проверок

13 февраля 06:00
Фото: ГИБДД Тюменской области
Тюменская ГИБДД установила одно грубое нарушение правил дорожного движения — управление автомобилем без водительских прав.
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Тюмень

Двадцатилетнего парня привлекут к ответственности за то, что он сел за руль Hyundai без прав.

Как рассказал сам молодой человек, машина принадлежит брату, а брат выпил алкоголь и попросил своего кровного родственника доставить бренное тело из столицы Заводоуковского городского округа в соседний Ялуторовск.

Инспекторы кровных чувств не разделили и выписали административный протокол обоим.

Напомним, в субботу и воскресенье в городах юга Тюменской области проходит традиционная акция ГИБДД «Трезвый водитель» — останавливают всех без повода. На Мельникайте вчера вечером в одном месте дежурили три десятка инспекторов в желтом.

О результатах сообщат позднее.

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