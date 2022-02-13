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Пожар глазами МЧС: в Тюмени спасатель выложил видео с пожара от первого лица

13 февраля 04:29
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Старший пожарный 123 ПСЧ 32 ПСО Владимир Кондратьев снимает пожары с помощью Go-Pro. Ведомство опубликовало его первый репортаж о том, как прошло тушение загоревшейся маршрутки на улице Первомайской в Тюмени.
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Тюмень

В официальном релизе пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области сказано, что спасатель не просто делает свое дело, но и оставляет ценные видеосвидетельства того, как действуют пожарные.

«Смотрим, оцениваем и ждем новых видео с ликвидации пожаров», сказано в релизе.

На видео, снятом в предрассветные часы в Тюмени, видно, как сотрудники сначала едут в машине, затем пожарный хватает спецоборудование и бесстрашно бежит на залитый огнем зеленый автобус. После тушения пожарные также заходят внутрь обгоревшего транспортного средства.

Рубрика называется «Глазами МЧС».

Напомним, маршрутный автобус сгорел в Тюмени рано утром в конце января на улице Первомайской. Пострадавших не было, огонь пошел из-под капота и мгновенно охватил всю машину. Остальных участников движения это не коснулось.

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