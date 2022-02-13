Пожар глазами МЧС: в Тюмени спасатель выложил видео с пожара от первого лица

На видео, снятом в предрассветные часы в Тюмени, видно, как сотрудники сначала едут в машине, затем пожарный хватает спецоборудование и бесстрашно бежит на залитый огнем зеленый автобус. После тушения пожарные также заходят внутрь обгоревшего транспортного средства.