Пожар глазами МЧС: в Тюмени спасатель выложил видео с пожара от первого лица

В официальном релизе пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области сказано, что спасатель не просто делает свое дело, но и оставляет ценные видеосвидетельства того, как действуют пожарные.
«Смотрим, оцениваем и ждем новых видео с ликвидации пожаров», сказано в релизе.
На видео, снятом в предрассветные часы в Тюмени, видно, как сотрудники сначала едут в машине, затем пожарный хватает спецоборудование и бесстрашно бежит на залитый огнем зеленый автобус. После тушения пожарные также заходят внутрь обгоревшего транспортного средства.
Рубрика называется «Глазами МЧС».
Напомним, маршрутный автобус сгорел в Тюмени рано утром в конце января на улице Первомайской. Пострадавших не было, огонь пошел из-под капота и мгновенно охватил всю машину. Остальных участников движения это не коснулось.