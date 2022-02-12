Тюменский губернатор Моор перетасовал своих заместителей

Рудзевич уволена с 9 февраля. Напомним, на этой должности она была идеологом и организатором ежегодного IT-форума в Тюмени. Кроме того, в ее бытность были реализованы ряд новшеств по информатизации работы областных департаментов и сферы медицинского обеспечения в части взаимодействия с населением.