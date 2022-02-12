Тюменский губернатор Моор перетасовал своих заместителей

Ранее стало известно, что Мария Рудзевич, развивавшая сферу информатизации на уровне правительства региона, оставила свою должность по собственной воле. Теперь эту сферу ведет замгубернатора Вячеслав Вахрин, много лет возглавлявший департамент ЖКХ региона.
На сайте правительства вышел соответствующий документ. Текущее распределение полномочий среди заместителей Моора выглядит следующим порядком.
Андрей Пантелеев возьмет на себя вопросы экономического развития территории. Владимир Чейметов станет ответственным за жизнеобеспечение и гражданскую оборону. Алексей Райдер станет главным по вопросам трудовой занятости тюменского населения.
Рудзевич уволена с 9 февраля. Напомним, на этой должности она была идеологом и организатором ежегодного IT-форума в Тюмени. Кроме того, в ее бытность были реализованы ряд новшеств по информатизации работы областных департаментов и сферы медицинского обеспечения в части взаимодействия с населением.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в каждом регионе запустить «точки кипения» и назначить людей, кто может осуществлять масштабную информатизацию своей территории. Последняя работа Рудзевич в «Точке кипения» состоялась в конце января.