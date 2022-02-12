Лыжница Татьяна Сорина из Тюмени завоевала «золото» на Олимпиаде

Гонка состоялась на дистанции 4×5 километров. Кроме Сориной, участвовали Юлия Ступак из Коми, Наталья Непряева из ХМАО-Югры и Вероника Степанова с Камчатки.
Сорина смогла обогнать лыжницу из ФРГ, однако затем та наверстала расстояние. Степанова, которая приняла эстафету у Сориной, на финишной прямой сидела на хвосте у германской лыжницы и смогла вырвать победу в десять секунд.
Татьяна Сорина родилась в Свердловской области, с семи лет занимается лыжами, представляет наш регион на внутренних чемпионатах. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете.
Это первая золотая медаль наших спортсменок на этой дистанции за 16 лет.
Комментаторы говорят, что это было красиво, мощно, и очень уверенная победа.
На втором месте Германия, на втором Швеция.