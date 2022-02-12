nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лыжница Татьяна Сорина из Тюмени завоевала «золото» на Олимпиаде

12 февраля 08:49
Фото: ЦСП72
В женской эстафете по лыжным гонкам четверка российских спортсменок принесла очередное «золото» в копилку нашей сборной. Это третья золотая медаль на нынешней Олимпиаде в Пекине.
Сюжет
Тюмень

Гонка состоялась на дистанции 4×5 километров. Кроме Сориной, участвовали Юлия Ступак из Коми, Наталья Непряева из ХМАО-Югры и Вероника Степанова с Камчатки.

Сорина смогла обогнать лыжницу из ФРГ, однако затем та наверстала расстояние. Степанова, которая приняла эстафету у Сориной, на финишной прямой сидела на хвосте у германской лыжницы и смогла вырвать победу в десять секунд.

Татьяна Сорина родилась в Свердловской области, с семи лет занимается лыжами, представляет наш регион на внутренних чемпионатах. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете.

Это первая золотая медаль наших спортсменок на этой дистанции за 16 лет.

Комментаторы говорят, что это было красиво, мощно, и очень уверенная победа.

На втором месте Германия, на втором Швеция.

Материалы по теме
Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал олимпийскую "бронзу" в Пекине Тюменский лыжник Денис Спицов заработал серебро на Олимпиаде
#Новости#ЦСП72#Лыжи#Тюмень#Олимпиада#Дмитрий Зайцев#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25