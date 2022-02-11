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В Тюменской области за сутки COVID-19 инфицированы 600 детей

11 февраля 09:44
Фото: 1Mi
В Тюменской области за сутки COVID-19 инфицированы 600 детей
За прошедшие сутки в Тюменской области подтверждено 2 795 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе инфицированы 600 детей, тогда как накануне — 426, сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала обострившейся эпидемиологической обстановки в регионе было зарегистрировано 128 714 пациентов. На сегодняшний день из медучреждений врачи выписали и отправили домой 89 141 тюменца, включая 327 выздоровевших за минувшие 24 часа.

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«На данный момент в тюменских моноинфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 224 450 граждан, из них 34 пациента остаются подключенными к аппаратам искусственного дыхания»,пояснили в оперштабе.

Там же уточнили, что всего в области развёрнуто 2 290 коек развернуто, из которых свободными сохраняются 15,4%. С начала пандемии специалисты провели 3 496 647 лабораторных исследований, 12 927 из которых только за прошедшие сутки.

На 11 февраля 1 048 694 жителей региона прошли полный курс вакцинации, ещё 1 109 665 человек поставили первый компонент.

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