В Тюменской области за сутки COVID-19 инфицированы 600 детей

Всего с начала обострившейся эпидемиологической обстановки в регионе было зарегистрировано 128 714 пациентов. На сегодняшний день из медучреждений врачи выписали и отправили домой 89 141 тюменца, включая 327 выздоровевших за минувшие 24 часа.
«На данный момент в тюменских моноинфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 224 450 граждан, из них 34 пациента остаются подключенными к аппаратам искусственного дыхания»,пояснили в оперштабе.
Там же уточнили, что всего в области развёрнуто 2 290 коек развернуто, из которых свободными сохраняются 15,4%. С начала пандемии специалисты провели 3 496 647 лабораторных исследований, 12 927 из которых только за прошедшие сутки.
На 11 февраля 1 048 694 жителей региона прошли полный курс вакцинации, ещё 1 109 665 человек поставили первый компонент.