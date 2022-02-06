nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

741 ребенок заболел коронавирусом в Тюмени за сутки

6 февраля 12:35
Фото: 1Mi
По данным на 6 февраля в Тюменской области число детей с коронавирусной инфекцией стало на 741 больше. Днем ранее этот показатель был примерно на таком же уровне.
Сюжет
Тюмень

Темпы прироста больных среди детского населения составили чуть более 1%. Зато общее число заболевших в регионе подскочило почти на 300, или в процентном выражении — почти на 10%. Общая цифра новых больных 2903.

В больницах региона лежат под аппаратами ИВЛ 25 человек, 242 тысячи пациентов лечатся по наблюдением врачей, выписали за сутки 302 пациента.

Количество коек, развернутых для борьбы с заразой, осталось неизменным — две тысячи мест, однако за сутки свободный фонд сократился сразу на 4%.

За сутки сделано почти 18 тысяч тестов, всего с начала пандемии три миллиона тестов.

Напомним, что со вчерашнего дня, по требованию Роспотребнадзора, врачи должны выписывать ковидных больных, не дожидаясь отрицательного теста, если с начала лечения прошло семь дней и более. На фоне массовой заболеваемости ОРВИ тюменские медики приняли решение приостановить плановый прием узких врачей и все силы бросить на консультации, тестирование и лечение больных с симптомами ОРВИ.

Материалы по теме
Тюменцев будут выписывать с больничного без отрицательного теста на ковидВ тюменских поликлиниках отменили плановый прием узких специалистовТюменские врачи продолжат оказывать помощь онкобольным и «сердечникам»
#Новости#Тюмень#Медики#Департамент здравоохранения#Оперативный штаб#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25