741 ребенок заболел коронавирусом в Тюмени за сутки

Напомним, что со вчерашнего дня, по требованию Роспотребнадзора, врачи должны выписывать ковидных больных, не дожидаясь отрицательного теста, если с начала лечения прошло семь дней и более. На фоне массовой заболеваемости ОРВИ тюменские медики приняли решение приостановить плановый прием узких врачей и все силы бросить на консультации, тестирование и лечение больных с симптомами ОРВИ.