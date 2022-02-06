741 ребенок заболел коронавирусом в Тюмени за сутки

Темпы прироста больных среди детского населения составили чуть более 1%. Зато общее число заболевших в регионе подскочило почти на 300, или в процентном выражении — почти на 10%. Общая цифра новых больных 2903.
В больницах региона лежат под аппаратами ИВЛ 25 человек, 242 тысячи пациентов лечатся по наблюдением врачей, выписали за сутки 302 пациента.
Количество коек, развернутых для борьбы с заразой, осталось неизменным — две тысячи мест, однако за сутки свободный фонд сократился сразу на 4%.
За сутки сделано почти 18 тысяч тестов, всего с начала пандемии три миллиона тестов.
Напомним, что со вчерашнего дня, по требованию Роспотребнадзора, врачи должны выписывать ковидных больных, не дожидаясь отрицательного теста, если с начала лечения прошло семь дней и более. На фоне массовой заболеваемости ОРВИ тюменские медики приняли решение приостановить плановый прием узких врачей и все силы бросить на консультации, тестирование и лечение больных с симптомами ОРВИ.