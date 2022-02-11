nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полпред Якушев поручил расширить трассы УрФО до четырёх полос

11 февраля 03:50
Фото: 1Mi
Полпред Якушев поручил расширить трассы УрФО до четырёх полос
На онлайн-заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию полпред Президента в УрФО Владимир Якушев высказался о мерах, которые необходимо принять для повышения безопасности на трассах Уральского федерального округа, в том числе тюменских — для этого нужно расширить дороги как минимум до 4 полос.
Сюжет
Тюмень

В период с января по ноябрь прошлого года смертность на федеральных автодорогах выросла — в 2020 году там погибло 270 человек, тогда как в 2021 — 276. Владимир Якушев подчеркнул, что в связи с этим нужно принимать все меры, чтобы уменьшать дорожные риски, и в первую очередь — завершение работ по расширению ключевых трасс.

В РФ будут строить дороги из утилизированных шин
Узнать подробнее

«Мы движемся к тому, чтобы главные направления, такие как Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень, а также Тюмень и дальше на север — были не менее, чем четырёхполосными. Поскольку трассы с двумя полосами в обе стороны при обгоне исключат выезд на встречку. А данная ситуация является одной из самых частых причин серьёзных ДТП», пояснил полперд.

Он также добавил, что необходимо и дальше на федеральных автодорогах устанавливать камеры, которые регистрируют превышение скорости, а также продолжать профилактическую работу с автомобилистами.

Материалы по теме
В заречных микрорайонах Тюмени проложат новые дорогиВ Тюменской области ежегодно ремонтируют 600 км дорогЯкушев: За 2021 год общая смертность на дорогах УрФО уменьшилась на 5,6 %
#Новости#Общество#Дороги#Федеральные трассы#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25