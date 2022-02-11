Полпред Якушев поручил расширить трассы УрФО до четырёх полос

В период с января по ноябрь прошлого года смертность на федеральных автодорогах выросла — в 2020 году там погибло 270 человек, тогда как в 2021 — 276. Владимир Якушев подчеркнул, что в связи с этим нужно принимать все меры, чтобы уменьшать дорожные риски, и в первую очередь — завершение работ по расширению ключевых трасс.
«Мы движемся к тому, чтобы главные направления, такие как Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень, а также Тюмень и дальше на север — были не менее, чем четырёхполосными. Поскольку трассы с двумя полосами в обе стороны при обгоне исключат выезд на встречку. А данная ситуация является одной из самых частых причин серьёзных ДТП», пояснил полперд.
Он также добавил, что необходимо и дальше на федеральных автодорогах устанавливать камеры, которые регистрируют превышение скорости, а также продолжать профилактическую работу с автомобилистами.