Полпред Якушев поручил расширить трассы УрФО до четырёх полос

В период с января по ноябрь прошлого года смертность на федеральных автодорогах выросла — в 2020 году там погибло 270 человек, тогда как в 2021 — 276. Владимир Якушев подчеркнул, что в связи с этим нужно принимать все меры, чтобы уменьшать дорожные риски, и в первую очередь — завершение работ по расширению ключевых трасс.