В РФ будут строить дороги из утилизированных шин

О заключении меморандума рассказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. По его словам, в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году использование вторичных материальных ресурсов в строительстве автодорог должно достичь тридцати процентов. Компания намерена идти к этой цели вместе с Федеральным дорожным агентством. Меморандум о сотрудничестве с Росавтодором был подписан для вовлечения в дорожное хозяйство как можно большего количества вторичных ресурсов. В рамках действия данного документа будут проводить комплексную работу для создания оптимальных условий применения вторичных материальных ресурсов в дорожное строительство. В том числе планируют использовать резиновую крошку из утилизированных покрышек, компост из пищевых отходов, вторичные полимеры, а также другие материалы, которые образуются в результате производства и потребления. Об этом пишет iz.ru.
«В частности, исходя из мирового опыта, применение модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки заметно повышает качество дорог», — сообщил Буцаев.
По его словам, за последние пять лет в Российской Федерации с использованием модификатора для асфальтобетона на основе резиновой крошки уложили около пятнадцати миллионов квадратных метров. Это очень мало. Вторичное сырье можно применять при строительстве трасс федерального и регионального значения. Например, в Беларуси с применением вторсырья уложено около восьмидесяти процентов автодорог. В Европе вторсырье также активно используют.
«Мы хотим стимулировать и популяризировать применение вторсырья в этом направлении», — добавил Буцаев.
Совместная работа Российского экологического оператора и Росавтодора будет направлена на создание комплексной системы вовлечения вторсырья в дорожное строительство и формирование условий для практического применения материалов на основе вторичных ресурсов в российских регионах. У такого сотрудничества большой потенциал для достижения целевых показателей национальных проектов «Экология», «Безопасные качественные дороги», а также стратегической инициативы «Экономика замкнутого цикла».
Глава Российского экологического оператора рассказал, что в России модификатор для асфальтобетона на основе резиновой крошки использовался при строительстве и ремонте автодорог, которые находятся в ведомстве группы компаний «Автодор», включая ЦКАД, М11, М4. Резиновую крошку, полученную от утилизации автомобильных шин, также применяют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области.
«Для получения этого модификатора ключевым сырьем выступает резиновая крошка фракцией до 0,63 мм (т. н. резиновая пыль). И ее применение можно и нужно масштабировать», — считает гендиректор РЭО Денис Буцаев.