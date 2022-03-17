В РФ будут строить дороги из утилизированных шин

О заключении меморандума рассказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. По его словам, в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году использование вторичных материальных ресурсов в строительстве автодорог должно достичь тридцати процентов. Компания намерена идти к этой цели вместе с Федеральным дорожным агентством. Меморандум о сотрудничестве с Росавтодором был подписан для вовлечения в дорожное хозяйство как можно большего количества вторичных ресурсов. В рамках действия данного документа будут проводить комплексную работу для создания оптимальных условий применения вторичных материальных ресурсов в дорожное строительство. В том числе планируют использовать резиновую крошку из утилизированных покрышек, компост из пищевых отходов, вторичные полимеры, а также другие материалы, которые образуются в результате производства и потребления. Об этом пишет iz.ru.