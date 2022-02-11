Александр Большунов выиграл золото на Олимпиаде в Пекине

«В 2018 году на Олимпийских играх я была в составе делегации, была зрителем, и, конечно, те моменты, которые я пережила в то время, произвели на меня большое впечатление. Денис Спицов, совсем молодой, и Саша Большунов, тогда еще выступавший за Тюменскую область, никто от них не ожидал медалей. Они поехали, потому что не пустили спортсменов, которые отобрались туда, на Олимпийские игры. <…>»,сказала Луиза Носкова.