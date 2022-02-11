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Александр Большунов выиграл золото на Олимпиаде в Пекине

11 февраля 10:42
Фото: Группа "Александр Большунов" в Вконтакте
На Олимпиаде в Пекине, сегодня, 11 февраля, российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельного старта, пишет Лента.ру. В прошлые годы спортсмен представлял на соревнованиях Тюменскую область.

6 февраля 2022 года Большунов впервые стал олимпийским чемпионом — он завоевал золото в скиатлоне, тем самым он принес сборной России первую с 2006 года победу в этой дисциплине. Ранее спортсмен представлял на соревнованиях Тюменскую область.

От золотого медалиста — финна Ийво Нисканена — россиянина отделили всего 20.2 секунды.

Другие россияне сумели попасть в топ-20. Алексей Червоткин занял 5-е место, Илья Семиков стал 9-м, тюменец Иван Якимушкин — 13-м.

Биатлонистка и тренер Луиза Носкова, выступавшая сегодня в радиоэфире передачи «Час Тюмени» на станции «Вести FM»,поделилась воспоминаниями об участии Большунова в олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.

«В 2018 году на Олимпийских играх я была в составе делегации, была зрителем, и, конечно, те моменты, которые я пережила в то время, произвели на меня большое впечатление. Денис Спицов, совсем молодой, и Саша Большунов, тогда еще выступавший за Тюменскую область, никто от них не ожидал медалей. Они поехали, потому что не пустили спортсменов, которые отобрались туда, на Олимпийские игры. <…>»,сказала Луиза Носкова.

13 февраля в рамках Олимпиады в Пекине пройдет мужская лыжная эстафета. Она начнется в 10:00 по московскому времени.

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