Александр Большунов выиграл золото на Олимпиаде в Пекине

6 февраля 2022 года Большунов впервые стал олимпийским чемпионом — он завоевал золото в скиатлоне, тем самым он принес сборной России первую с 2006 года победу в этой дисциплине. Ранее спортсмен представлял на соревнованиях Тюменскую область.
От золотого медалиста — финна Ийво Нисканена — россиянина отделили всего 20.2 секунды.
Другие россияне сумели попасть в топ-20. Алексей Червоткин занял 5-е место, Илья Семиков стал 9-м, тюменец Иван Якимушкин — 13-м.
Биатлонистка и тренер Луиза Носкова, выступавшая сегодня в радиоэфире передачи «Час Тюмени» на станции «Вести FM»,поделилась воспоминаниями об участии Большунова в олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.
«В 2018 году на Олимпийских играх я была в составе делегации, была зрителем, и, конечно, те моменты, которые я пережила в то время, произвели на меня большое впечатление. Денис Спицов, совсем молодой, и Саша Большунов, тогда еще выступавший за Тюменскую область, никто от них не ожидал медалей. Они поехали, потому что не пустили спортсменов, которые отобрались туда, на Олимпийские игры. <…>»,сказала Луиза Носкова.
13 февраля в рамках Олимпиады в Пекине пройдет мужская лыжная эстафета. Она начнется в 10:00 по московскому времени.