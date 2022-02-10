Вакцина от коронавируса для тюменских подростков поступит в регион в середине февраля

«Советские, российские ученые создавали вакцины, способные победить самые разные заболевания. И тот же самый „Спутник“ был изобретен не на пустом месте, а на базе предыдущих разработок. У меня ни грамма сомнений не было в том, что я доверяю нашим ученым. Меня всегда удивляет, почему люди не доверяют специалистам в этой сфере, но при этом легко верят убеждениям неизвестных людей в Интернете».сказал Александр Моор