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Вакцина от коронавируса для тюменских подростков поступит в регион в середине февраля

10 февраля 10:08
Фото: 1Мi
Новая партия вакцины от коронавируса для подростков поступит в Тюменскую область в середине февраля 2022 года. Об этом заявил губернатор региона на пресс-конференции с представителями федеральных и региональных СМИ, прошедшей 9 февраля.
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Тюмень

Александр Моор привел личный пример на тем вакцинации подростков. Он рассказал, что его несовершеннолетняя дочь уже поставила вакцину. И, несмотря на то, что ее иммунитет среагировал небольшой температурой и слабостью, у Моора с супругой не было сомнений в том, что вакцинация необходима для защиты и взрослых и детей от коронавируса.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация — дело добровольное.

«Советские, российские ученые создавали вакцины, способные победить самые разные заболевания. И тот же самый „Спутник“ был изобретен не на пустом месте, а на базе предыдущих разработок. У меня ни грамма сомнений не было в том, что я доверяю нашим ученым. Меня всегда удивляет, почему люди не доверяют специалистам в этой сфере, но при этом легко верят убеждениям неизвестных людей в Интернете».сказал Александр Моор

Губернатор обратил внимание, что опыт применения вакцины составляет уже два года и главное преимущество вакцинированных перед невакцинированными в том, что вакцинированный переносит заболевание легче.

Напомним, Тюменская область уже получила первую партию «Спутника М» в декабре 2021 года в количестве 960 доз.

Прививки от коронавируса подросткам начали ставить уже в конце января в связи с тем, что с начала этого года заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19, среди детей неуклонно растет.

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