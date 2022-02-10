В Тюмени задержали 33-летнего водителя «Мерседеса» без прав с подложными госномерами

Задержанный рассказал полицейским, что ездит на машине матери. Номерные знаки на авто принадлежали автомобилю отца и остались после того, как транспорт был продан.
«За прошедшие десять лет этот автомобилист три раза был остановлен, когда находился в алкогольном опьянении или отказывался от прохождения освидетельствования. Последний раз это произошло весной прошлого года и мужчина оказался под административным арестом на 13 суток. Кроме того, тогда закончился срок действия его прав, а свежие документы он так и не получил»,пояснили в Управлении.
На этом послужной список нарушений тюменца не заканчивается. Водитель «Мерседеса» четыре раза задерживался за управление автомобилем без водительских прав, три из которых в минувшем году.
В последний раз, накануне, автоинспекторы привлекли многократного нарушителя к административной ответственности за управление авто без прав, а также выписали семь штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей за нарушения, которые ранее зарегистрировали дорожные камеры — четыре раза водитель нарушил скоростной режим и три раза проехал по выделенной автобусной полосе.