nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени задержали 33-летнего водителя «Мерседеса» без прав с подложными госномерами

10 февраля 06:09
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени задержали 33-летнего водителя «Мерседеса» без прав
В ходе вчерашнего рейда «скрытый патруль» на улице Малыгина автоинспекторы задержали 33-летнего тюменца за рулём «Мерседес», у которого не оказалось водительских прав, а госномера на машине принадлежали другому авто, рассказали в региональном Управлении ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Задержанный рассказал полицейским, что ездит на машине матери. Номерные знаки на авто принадлежали автомобилю отца и остались после того, как транспорт был продан.

В Тюмени на Мельникайте водитель без прав сбил на переходе 60-летнего мужчину
Узнать подробнее

«За прошедшие десять лет этот автомобилист три раза был остановлен, когда находился в алкогольном опьянении или отказывался от прохождения освидетельствования. Последний раз это произошло весной прошлого года и мужчина оказался под административным арестом на 13 суток. Кроме того, тогда закончился срок действия его прав, а свежие документы он так и не получил»,пояснили в Управлении.

На этом послужной список нарушений тюменца не заканчивается. Водитель «Мерседеса» четыре раза задерживался за управление автомобилем без водительских прав, три из которых в минувшем году.

В последний раз, накануне, автоинспекторы привлекли многократного нарушителя к административной ответственности за управление авто без прав, а также выписали семь штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей за нарушения, которые ранее зарегистрировали дорожные камеры — четыре раза водитель нарушил скоростной режим и три раза проехал по выделенной автобусной полосе.

Материалы по теме
На тюменской трассе задержан нетрезвый 21-летний водитель без правВ Тюмени задержали 19-летнего парня без прав и с признаками опьяненияСбивший школьницу тюменец без прав может лишиться свободы на 7 лет
#Новости#ГИБДД#Автомобили#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25