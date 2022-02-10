В Тюмени задержали 33-летнего водителя «Мерседеса» без прав с подложными госномерами

«За прошедшие десять лет этот автомобилист три раза был остановлен, когда находился в алкогольном опьянении или отказывался от прохождения освидетельствования. Последний раз это произошло весной прошлого года и мужчина оказался под административным арестом на 13 суток. Кроме того, тогда закончился срок действия его прав, а свежие документы он так и не получил»,пояснили в Управлении.