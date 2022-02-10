Тюменцы рассказали, в каком районе областной столицы им нравится жить больше всего

«Мне нравятся районы на окраине города, там тихо, спокойно и нет шума, и вся инфраструктура под боком. Мы когда с мужем выбирали, где нам жить с двумя детьми, мы выбрали очень тихое место -Тарманы. Мы живем в новостройках, там и школы и детские сады, и торговые центры, больницы, все рядом. И можно легко уехать в любую точку города»сказала одна из респондентов.