Тюменцы рассказали, в каком районе областной столицы им нравится жить больше всего

Горожане высказали разное мнение. Так, двое опрошенных отдали предпочтение району Дома Обороны, а двое назвали самым комфортным для жизни центр города.
«Район Обороны. Я считаю, что там наиболее чистый воздух, чем здесь, в центре, меньше транспорта, меньше выбросов в атмосферу».поделилась жительница города
Молодой человек отметил Оборону как хорошо застраиваемый район, в котором он не наблюдает каких-либо происшествий.
Кому-то из жителей нравится район Одесской-Мельникайте и Центральный округ в целом, потому что ьам хорошие дороги, развязки, много магазинов и не нужно стоять в пробках, добираясь до центра, как жителям районов, которые находятся «за мостами».
Нашлись среди опрошенных и те, кто предпочитает жить на окраине.
«Мне нравятся районы на окраине города, там тихо, спокойно и нет шума, и вся инфраструктура под боком. Мы когда с мужем выбирали, где нам жить с двумя детьми, мы выбрали очень тихое место -Тарманы. Мы живем в новостройках, там и школы и детские сады, и торговые центры, больницы, все рядом. И можно легко уехать в любую точку города»сказала одна из респондентов.
Две жительницы города признались в симпатии к Восточному району Тюмени, особенно той части, которая находится рядом с частным сектором, где много воздуха. Также они упомянули сквер отдыха в микрорайоне «Малахово» — там есть где гулять детям. Еще одна тюменка отметила большую проблему Восточного района — малое количество школ.