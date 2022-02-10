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Тюменцы рассказали, в каком районе областной столицы им нравится жить больше всего

10 февраля 02:04
Фото: «Наш Город»
Тюменцы рассказали, в каком районе города им нравится жить больше всего. Были названы весь Центральный округ, Дом Обороны, улицы Одесская и Мельникайте, Восточный округ и Тарманы. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время», который и провел опрос среди жителей областной столицы.
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Тарманы

Горожане высказали разное мнение. Так, двое опрошенных отдали предпочтение району Дома Обороны, а двое назвали самым комфортным для жизни центр города.

«Район Обороны. Я считаю, что там наиболее чистый воздух, чем здесь, в центре, меньше транспорта, меньше выбросов в атмосферу».поделилась жительница города

Молодой человек отметил Оборону как хорошо застраиваемый район, в котором он не наблюдает каких-либо происшествий.

Кому-то из жителей нравится район Одесской-Мельникайте и Центральный округ в целом, потому что ьам хорошие дороги, развязки, много магазинов и не нужно стоять в пробках, добираясь до центра, как жителям районов, которые находятся «за мостами».

Нашлись среди опрошенных и те, кто предпочитает жить на окраине.

«Мне нравятся районы на окраине города, там тихо, спокойно и нет шума, и вся инфраструктура под боком. Мы когда с мужем выбирали, где нам жить с двумя детьми, мы выбрали очень тихое место -Тарманы. Мы живем в новостройках, там и школы и детские сады, и торговые центры, больницы, все рядом. И можно легко уехать в любую точку города»сказала одна из респондентов.

Две жительницы города признались в симпатии к Восточному району Тюмени, особенно той части, которая находится рядом с частным сектором, где много воздуха. Также они упомянули сквер отдыха в микрорайоне «Малахово» — там есть где гулять детям. Еще одна тюменка отметила большую проблему Восточного района — малое количество школ.

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#Новости#Тарманы#Тюмень#Восточный-2#Восточный-3#Оборона#Жк центральный#Ульяна Тращакова#Политика
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