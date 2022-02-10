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Тюменский блогер отрицает свое участие в организации скандальной вечеринки в баре

10 февраля 10:47
Фото: Аккаунт terenyusha в Инстаграм
Блогер Светлана Захарова (Теренюша) в своем Инстаграм-аккаунте заявила, что она не имеет никакого отношения к организации блогерской вечеринки, которая состоялась в декабре прошлого года в заведении «Bullwar bar». Девушку оштрафовали за несоблюдение масочного режима.
Сюжет
Тюмень

Светлана Захарова, известная как Теренюша, сообщила на своей странице в Инстаграм, что на скандальной вечеринке она предстала в качестве гостя. И никакой ответственности за соблюдение масочного режима, количество гостей и время работы заведения, в котором проводилось мероприятие, девушка не несет.

«Если кратко, то вечеринку организовывала не я. Корпоратив проходил ровно до 23:00, позже была вечеринка самого бара»,рассказала Светлана в своем аккаунте.

Ранее блогерша прокомментировала свое посещение суда, назвав это обратной стороной публичности и заявив, что никогда не хотела бы снова оказаться в подобной ситуации.

Напомним, что в декабре в баре «Бульвар» прошел корпоратив блогеров. Никакие карантинные меры на мероприятии не соблюдались. Также Теренюша разожгла волну негативных комментариев, сообщив, что на вечеринке присутствовала тысяча человек. Позднее оказалось, что цифра сильно преувеличена. Суд установил, что на мероприятии находились 300 участников, но все равно оштрафовал заведение на сто тысяч рублей.

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