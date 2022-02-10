Тюменский блогер отрицает свое участие в организации скандальной вечеринки в баре

Напомним, что в декабре в баре «Бульвар» прошел корпоратив блогеров. Никакие карантинные меры на мероприятии не соблюдались. Также Теренюша разожгла волну негативных комментариев, сообщив, что на вечеринке присутствовала тысяча человек. Позднее оказалось, что цифра сильно преувеличена. Суд установил, что на мероприятии находились 300 участников, но все равно оштрафовал заведение на сто тысяч рублей.