Российские интеллектуалы организуют параллельное комментирование Олимпиады

«Предлагается, что вы включаете картинку трансляции Первого канала или Матч ТВ, выключаете звук и слушаете нас. Может быть, кому-то „зайдет“ и будет интереснее. Мы будем в эфире часов 7-9. В Европе такое давно практикуется. Я гарантирую, что у нас будут очень крутые специалисты»,рассказал «Нашему городу» руководитель Федерации Интеллектуальных игр Тюменской области Либерман.