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Российские интеллектуалы организуют параллельное комментирование Олимпиады

10 февраля 06:46
Фото: 1Mi
Стримы с участием экспертов по спортивной статистике и зимним видам спорта пройдут на YouTube-канале руководителя Федерации Интеллектуальных игр Тюменской области Аркадия Либермана. Такое решение принято в связи с жалобами зрителей на комментирование Олимпийских игр на Первом канале и Матч ТВ.

Аркадий Либерман отметил, что во время комментирования, особенно непрофильных видов спорта, совершается много непрофессиональных ошибок. Поэтому решено организовать параллельное комментирование Олимпийских игр с экспертами в сфере спорта.

«Предлагается, что вы включаете картинку трансляции Первого канала или Матч ТВ, выключаете звук и слушаете нас. Может быть, кому-то „зайдет“ и будет интереснее. Мы будем в эфире часов 7-9. В Европе такое давно практикуется. Я гарантирую, что у нас будут очень крутые специалисты»,рассказал «Нашему городу» руководитель Федерации Интеллектуальных игр Тюменской области Либерман.

Ранее «Наш город» сообщил, что тюменский лыжник Денис Спицов заработал серебро на Олимпиаде. Зимние игры в Пекине продлятся до 20 февраля, планируется разыграть еще порядка 100 комплектов медалей.

#Новости#Тюменская область#Спорт#Олимпиада#Ангелина Крестьянникова
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