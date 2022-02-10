Российские интеллектуалы организуют параллельное комментирование Олимпиады

Аркадий Либерман отметил, что во время комментирования, особенно непрофильных видов спорта, совершается много непрофессиональных ошибок. Поэтому решено организовать параллельное комментирование Олимпийских игр с экспертами в сфере спорта.
10 февраля с 9:00 утра по московскому времени на YouTube-канале Аркадия Либермана проходит прямой эфир с альтернативным освещением Олимпиады.
«Предлагается, что вы включаете картинку трансляции Первого канала или Матч ТВ, выключаете звук и слушаете нас. Может быть, кому-то „зайдет“ и будет интереснее. Мы будем в эфире часов 7-9. В Европе такое давно практикуется. Я гарантирую, что у нас будут очень крутые специалисты»,рассказал «Нашему городу» руководитель Федерации Интеллектуальных игр Тюменской области Либерман.
Ранее «Наш город» сообщил, что тюменский лыжник Денис Спицов заработал серебро на Олимпиаде. Зимние игры в Пекине продлятся до 20 февраля, планируется разыграть еще порядка 100 комплектов медалей.