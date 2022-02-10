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Не сдавших ПЦР-тест после возвращения из-за границы тюменцев оштрафовали на 2,7 млн

10 февраля 09:48
Фото: 1Mi
Не сдавших ПЦР-тест после возвращения из-за границы тюменцев оштрафовали
Тюменцы, которые не сдали ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию после возвращения из-за границы, оштрафованы. На сегодняшний день суд рассмотрел 240 протоколов об административных правонарушениях и постановил выплатить штрафов на общую сумму 2 782 300 рублей, доложили в региональном Роспотребнадзоре.

В Управлении напоминают, что все прибывшие в Россию граждане должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 не позднее трёх дней после въезда.

«Необходимости в исследовании нет в двух случаях — если вы привились вакциной от коронавируса в течение года или имеете медсправку о том, что переболели вирусом за прошедшие полгода»,пояснили специалисты.

В надзорном ведомстве уточнили, что результаты тестов, сведения о прохождении вакцинации, а также информацию о перенесённом заболевании нужно публиковать на портале Госуслуг не позднее четырёх дней после того, как вернулись в страну.

В период с 1 августа 2020 года и по сей день в Тюменский регион из заграничных поездок возвратилось свыше 114 тысяч человек. Ковид был диагностирован у 807 прибывших.

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#Новости#Роспотребнадзор#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова
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