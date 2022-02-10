Не сдавших ПЦР-тест после возвращения из-за границы тюменцев оштрафовали на 2,7 млн

В Управлении напоминают, что все прибывшие в Россию граждане должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 не позднее трёх дней после въезда.
«Необходимости в исследовании нет в двух случаях — если вы привились вакциной от коронавируса в течение года или имеете медсправку о том, что переболели вирусом за прошедшие полгода»,пояснили специалисты.
В надзорном ведомстве уточнили, что результаты тестов, сведения о прохождении вакцинации, а также информацию о перенесённом заболевании нужно публиковать на портале Госуслуг не позднее четырёх дней после того, как вернулись в страну.
В период с 1 августа 2020 года и по сей день в Тюменский регион из заграничных поездок возвратилось свыше 114 тысяч человек. Ковид был диагностирован у 807 прибывших.