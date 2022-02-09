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В Тюменской области ежегодно ремонтируют 600 км дорог

9 февраля 10:39
Фото: 1Mi
В Тюменской области каждый год ремонтируют почти 600 километров дорог. При этом около 72 % всех трасс находятся в хорошем состоянии. Продолжается строительство новых школ и детских садиков, сообщил губернатор Тюменской области на видеоконференции с ведущими региональными СМИ 9 февраля.

В регионе в 2022 году строители сдадут в эксплуатацию три учебных заведения и один детский сад. Все здания будут оборудованы современной техникой для обучения ребят. На данный момент в жилищном строительстве региона наблюдается рост почти на 8 % по сравнению с 2020 годом. За последние двенадцать месяцев введено 1,7 миллионов квадратных метров жилья. Около 3,5 тысяч тюменцев переселены из ветхого жилья (рост на 28 %). На данный момент прорабатывается план газификации отдельных районов региона.

«Успешно реализованы десятки проектов по благоустройству городов и сел»отметил Александр Моор на онлайн-конференции.

Тюмень вновь возглавляет рейтинг лучших дорог в Российской Федерации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе рассматриваются планы по развитию инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» и созданию промышленного технопарка на площадке «ДСК 500». Таким образом появятся готовые производственные помещения для высокотехнологичных предприятий, выставочные площади и лаборатории. Всё это позволит нанять около 2 000 новых сотрудников и исследователей в ближайшие два-три года.

Отметим, что технопарк будет построен в микрорайоне Тура в областной столице.

#Новости#Строительство дорог#Пресс-конференция#Александр Моор#Александр Мязин#Политика
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