В Тюменской области ежегодно ремонтируют 600 км дорог

В регионе в 2022 году строители сдадут в эксплуатацию три учебных заведения и один детский сад. Все здания будут оборудованы современной техникой для обучения ребят. На данный момент в жилищном строительстве региона наблюдается рост почти на 8 % по сравнению с 2020 годом. За последние двенадцать месяцев введено 1,7 миллионов квадратных метров жилья. Около 3,5 тысяч тюменцев переселены из ветхого жилья (рост на 28 %). На данный момент прорабатывается план газификации отдельных районов региона.