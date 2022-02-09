В Тюменской области ежегодно ремонтируют 600 км дорог

В регионе в 2022 году строители сдадут в эксплуатацию три учебных заведения и один детский сад. Все здания будут оборудованы современной техникой для обучения ребят. На данный момент в жилищном строительстве региона наблюдается рост почти на 8 % по сравнению с 2020 годом. За последние двенадцать месяцев введено 1,7 миллионов квадратных метров жилья. Около 3,5 тысяч тюменцев переселены из ветхого жилья (рост на 28 %). На данный момент прорабатывается план газификации отдельных районов региона.
«Успешно реализованы десятки проектов по благоустройству городов и сел»отметил Александр Моор на онлайн-конференции.
Тюмень вновь возглавляет рейтинг лучших дорог в Российской Федерации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе рассматриваются планы по развитию инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» и созданию промышленного технопарка на площадке «ДСК 500». Таким образом появятся готовые производственные помещения для высокотехнологичных предприятий, выставочные площади и лаборатории. Всё это позволит нанять около 2 000 новых сотрудников и исследователей в ближайшие два-три года.
Отметим, что технопарк будет построен в микрорайоне Тура в областной столице.