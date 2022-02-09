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В Тюмени невменяемый 18-летний парень разгромил кофейню на Республики

9 февраля 14:37
Фото: Инстаграм
В Тюмени 7 февраля 18-летний молодой человек напал на кофейню Etna_coffee на Республики. Тюменец был невменяемым и крушил всё, что видел. Об инциденте сообщили представители заведения в своём инстаграм.

В соседнем заведении вызвали Росгвардию, молодого человека задержали на месте инцидента. Отмечается, что серьёзно пострадала витрина кафе, её придётся поменять.

«Под чем то был или психический, но потом наступает прозрение и надо буквально платить за удовольствие крушить, а сумма наверное не малая будет».отметил подписчик тюменского паблика.

Вчера «Наш город» сообщал, что в центре города у кафе «Булка» мужчина начал демонстрировать свои органы. Горожане полагают, что некоторых людей начинается весенние обострение. Тем более погода довольно тёплая для этого месяца.

В Тюмени в феврале начинаются «весенние обострения»
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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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