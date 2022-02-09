В Тюмени невменяемый 18-летний парень разгромил кофейню на Республики

В соседнем заведении вызвали Росгвардию, молодого человека задержали на месте инцидента. Отмечается, что серьёзно пострадала витрина кафе, её придётся поменять.
«Под чем то был или психический, но потом наступает прозрение и надо буквально платить за удовольствие крушить, а сумма наверное не малая будет».отметил подписчик тюменского паблика.
Вчера «Наш город» сообщал, что в центре города у кафе «Булка» мужчина начал демонстрировать свои органы. Горожане полагают, что некоторых людей начинается весенние обострение. Тем более погода довольно тёплая для этого месяца.