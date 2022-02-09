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Тюменка живет в доме без водопровода и канализации и опасается за жизнь своих детей

9 февраля 07:03
Фото: Скришот эфира ГТРК "Регион-Тюмень"
Тюменке с двумя детьми приходится жить в аварийном жилье, стоящем на окраине парка Затюменский. Дом признан ветхим, но снос состоится не раньше 2030 года. Из-за дымящей печки невозможно прогреть помещение, канализация и водопровод отсутствуют. Женщина опасается за детей, рассказывается в репортаже ГТРК «Регион-Тюмень».
Сюжет
Тюмень

Полуразрушенный дом находится на улице Летний проезд и долгое время он не числился на балансе города. С 2018 его в судебном порядке признали многоквартирным. Тюменка оформила договор соцнайма, ждала, когда жилье получит статус ветхого и аварийного.

Водопровода нет, канализации тоже, печку топят редко, так как Светлана боится задохнуться в дыму. Своими силами она подлатала крышу и перестелила полы, 10 лет назад перекладывала печь.

«Эту зиму мы живем в одежде, спим тоже в одежде»говорит тюменка.

Согласно данным программы переселения, дом подлежит сносу в 2030 году, но Светлана боится за себя и своих детей, ведь в доме может произойти все что угодно.

За помощью женщина практически никуда не обращалась, хотя правозащитники утверждают, что ускорить переселение возможно. Юрист одного из тюменских агентств недвижимости говорит, что женщина имеет право потребовать замену жилья на более комфортное и, как прописано в жилищном законодательстве, — на благоустроенное.

В конце выпуска звучит заключение о том, что телеканал будет следить за разрешением проблемы женщины, живущей в полуразрушенном доме.

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