Тюменка живет в доме без водопровода и канализации и опасается за жизнь своих детей

За помощью женщина практически никуда не обращалась, хотя правозащитники утверждают, что ускорить переселение возможно. Юрист одного из тюменских агентств недвижимости говорит, что женщина имеет право потребовать замену жилья на более комфортное и, как прописано в жилищном законодательстве, — на благоустроенное.