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Путин: суды РФ во время пандемии работали без перебоев

9 февраля 18:38
Фото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин в ходе совещания судей высоко оценил оперативную работу президиумов Верховного суда (ВС) РФ и Совета судей в период пандемии, которые в краткие сроки установили порядок работы, особое внимание уделив защите социальных прав медработников и дистанционщиков.

Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ прошло 9 февраля в режиме веб-конференции. В рамках заседания намечены планы на текущий год, в частности отмечена необходимость обобщения судебной практики по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны. Об этом сообщает издание newizv.ru.

В ходе заседания председатель ВС Вячеслав Лебедев рассказал, что будут направлены разъяснения, касающиеся жалоб граждан на отказ в возбуждении уголовного дела и на прекращение уголовных дел по заявлениям о применении недозволенных методов расследования.

Лебедев напомнил, что Верховный суд стремится к гуманизации уголовного производства при умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств. Ведь сейчас в случае примирения сторон уголовное дело не прекращается по ходатайству заявителя. Также Лебедев напомнил позицию Верховного суда о запрете содержать гражданина в следственном изоляторе только на основании тяжести обвинений. Лебедев сообщил, что отрицательная характеристика администрации ИК не может являться основанием для отказа заключенному в освобождении от наказания по болезни.

Во время заседания судьи также обсудили административные дела. В частности, ВС отметил необходимость расширения полномочий арбитражных управляющих для совершенствования процедуры банкротства, так как имеется необходимость в наделении их полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности. Вместе с тем кредиторы смогут обратиться в суд в случае несогласия с арбитражным управляющим. Вдобавок к этому планируется создать электронную систему, в которой будут содержаться требования кредиторов.

Вячеслав Лебедев привел статистику по экономическим преступлениям. В частности, за 2021 год только 9% предпринимателей, привлекаемых к уголовной ответственности за экономические преступления, были отправлены в тюрьму. Всего за прошлый год суды рассмотрели 5500 дел в отношении 6000 предпринимателей.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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