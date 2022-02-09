Путин: суды РФ во время пандемии работали без перебоев

Во время заседания судьи также обсудили административные дела. В частности, ВС отметил необходимость расширения полномочий арбитражных управляющих для совершенствования процедуры банкротства, так как имеется необходимость в наделении их полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности. Вместе с тем кредиторы смогут обратиться в суд в случае несогласия с арбитражным управляющим. Вдобавок к этому планируется создать электронную систему, в которой будут содержаться требования кредиторов.