Итоги дня: разгром кофейни, нападение собаки на детей и 2802 заболевших COVID-19

Днём ранее в регионе зафиксировано 2 763 случая заражения. Оперштаб сообщает, что рост заболевших коронавирусной инфекцией продолжается не только в Тюменской области, но и по все стране. За прошедшие сутки в России зафиксировано 183 103 заболевших, 20 178 пациентов госпитализировано, 97 163 человек выздоровело, 669 скончались.