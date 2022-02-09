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Итоги дня: разгром кофейни, нападение собаки на детей и 2802 заболевших COVID-19

9 февраля 17:28
Фото: 1Mi
Невменяемый молодой человек разгромил кофейню на улице Республики. В посёлке Голышманово хаски напал на двоих детей — 7 и 12 лет. В Тюменской области 2802 человека заболели коронавирусом.

Инцидент с разгромом произошел в кофейне Etna_coffee на Республики

7 февраля молодой человек в неадекватном состоянии ворвался в помещение и начал крушить все, что попадалось ему под руку. Сотрудники кофейни отметили, что серьезно пострадала витрина, а также соседние заведения.

Работники вызвали Росгвардию, 18-летнего парня задержали на месте инцидента.

Хаски напала на мальчиков семи и двенадцати лет

В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что летом 2021 года в посёлке Голышманово собака набросилась на двоих детей, которые играли на улице.

Во время судебного заседания родители и очевидцы рассказали, что собака сначала напала сзади на первого ребенка, повалив его на землю. В результате хаски укусила мальчика за губу.

На второго ребенка собака напрыгнула, пока тот убегал с остальными детьми. После укусу мальчик получил гематомы на руках и спине.

Суд обязал хозяйку животного выплатить пострадавшим семьям компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч и 30 тысяч рублей.

В Тюменской области выявлено 2802 случаев заражения коронавирусом

Днём ранее в регионе зафиксировано 2 763 случая заражения. Оперштаб сообщает, что рост заболевших коронавирусной инфекцией продолжается не только в Тюменской области, но и по все стране. За прошедшие сутки в России зафиксировано 183 103 заболевших, 20 178 пациентов госпитализировано, 97 163 человек выздоровело, 669 скончались.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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