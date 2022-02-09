Итоги дня: разгром кофейни, нападение собаки на детей и 2802 заболевших COVID-19

7 февраля молодой человек в неадекватном состоянии ворвался в помещение и начал крушить все, что попадалось ему под руку. Сотрудники кофейни отметили, что серьезно пострадала витрина, а также соседние заведения.
Работники вызвали Росгвардию, 18-летнего парня задержали на месте инцидента.
В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что летом 2021 года в посёлке Голышманово собака набросилась на двоих детей, которые играли на улице.
Во время судебного заседания родители и очевидцы рассказали, что собака сначала напала сзади на первого ребенка, повалив его на землю. В результате хаски укусила мальчика за губу.
На второго ребенка собака напрыгнула, пока тот убегал с остальными детьми. После укусу мальчик получил гематомы на руках и спине.
Суд обязал хозяйку животного выплатить пострадавшим семьям компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч и 30 тысяч рублей.
Днём ранее в регионе зафиксировано 2 763 случая заражения. Оперштаб сообщает, что рост заболевших коронавирусной инфекцией продолжается не только в Тюменской области, но и по все стране. За прошедшие сутки в России зафиксировано 183 103 заболевших, 20 178 пациентов госпитализировано, 97 163 человек выздоровело, 669 скончались.