За махинации с владельца заправок в Тюмени суд взыскал 255 млн рублей

«Организация занижала объёмы произведенного бензина. В некоторых ситуациях в налоговую инспекцию вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам. В связи с этим на протяжении почти четырёх лет компания не заплатила налог в размере 255 905 113 рублей», — следует из материалов уголовного дела.