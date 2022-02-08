За махинации с владельца заправок в Тюмени суд взыскал 255 млн рублей

В 2012 году обвиняемый владел этой АЗС. Он организовал схему уклонения от уплаты налогов, которой впоследствии пользовались трое гендиректоров, находясь на посту в разные периоды. Двое были осуждены.
«Организация занижала объёмы произведенного бензина. В некоторых ситуациях в налоговую инспекцию вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам. В связи с этим на протяжении почти четырёх лет компания не заплатила налог в размере 255 905 113 рублей», — следует из материалов уголовного дела.
Весной прошлого года организация обанкротилась. Имущество обвиняемого и оборудование было арестовано на сумму более 200 млн рублей.
Сегодня городской Центральный районный суд приговорил владельца ЗАО «Севертранссервис» к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также взыскал с осужденного более 255 млн рублей.