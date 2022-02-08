В России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграме сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов и насильников двух и более несовершеннолетних. Однако, он подчеркнул, что собирается добиться того, чтобы и за первое такое преступление наказание было более строгим.

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