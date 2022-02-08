В России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Депутат собирается продолжить работу, чтобы в законодательстве осталось меньше пробелов, связанных с этой темой.
«К примеру, недавно насильник, множество раз совершавший злодеяния над 13-летней девочкой, был осужден всего на 3,5 года колонии общего режима. Ведь это не справедливо, когда по 3 части статьи 134 УК РФ наказанием должен быть срок до 10 лет. И мягкое наказание выносится не впервые», подчеркнул политик.
В связи с этим Вячеслав Володин обратился в генпрокуратуру. Специалисты проведут оценку правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против несовершеннолетних по статьям российского уголовного кодекса.
По словам председателя, педофилов нужно наказывать максимально жёстко даже после первого преступления. Эта позиция должна быть отражена в федеральном законодательстве.