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В России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

8 февраля 06:02
Фото: 1Mi
В России вступил в силу закон о пожизненом сроке для педофилов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграме сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов и насильников двух и более несовершеннолетних. Однако, он подчеркнул, что собирается добиться того, чтобы и за первое такое преступление наказание было более строгим.
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Тюмень

Депутат собирается продолжить работу, чтобы в законодательстве осталось меньше пробелов, связанных с этой темой.

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«К примеру, недавно насильник, множество раз совершавший злодеяния над 13-летней девочкой, был осужден всего на 3,5 года колонии общего режима. Ведь это не справедливо, когда по 3 части статьи 134 УК РФ наказанием должен быть срок до 10 лет. И мягкое наказание выносится не впервые», подчеркнул политик.

В связи с этим Вячеслав Володин обратился в генпрокуратуру. Специалисты проведут оценку правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против несовершеннолетних по статьям российского уголовного кодекса.

По словам председателя, педофилов нужно наказывать максимально жёстко даже после первого преступления. Эта позиция должна быть отражена в федеральном законодательстве.

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