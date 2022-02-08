Уватнефтегаз подтвердил разлив нефтесодержащей жидкости после ЧП на месторождении

В компании заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, в том числе материальную — семье погибшего, а также выяснят причины произошедшего.
«На данный момент оперативные службы предприятия проводят необходимые мероприятия, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для её последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего»,уточнили в компании.
Ранее «Наш Город» писал, что расследование ЧП проводит региональный Ростехнадзор. Сослуживцы пострадавших опасаются, что вину за произошедшее могут возложить на самих рабочих.