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Уватнефтегаз подтвердил разлив нефтесодержащей жидкости после ЧП на месторождении

8 февраля 08:35
Фото: 1Mi
Уватнефтегаз подтвердил разлив нефтесодержащей жидкости после взрыва
В компании «РН-Уватнефтегаз» дали официальный комментарий «Нашему Городу» о ЧП с газовой трубой, случившемся накануне, на месторождении в Уватском районе, где погиб один рабочий, а второй получил различные травмы.
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Тюмень

В компании заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, в том числе материальную — семье погибшего, а также выяснят причины произошедшего.

«На данный момент оперативные службы предприятия проводят необходимые мероприятия, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для её последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего»,уточнили в компании.

Ранее «Наш Город» писал, что расследование ЧП проводит региональный Ростехнадзор. Сослуживцы пострадавших опасаются, что вину за произошедшее могут возложить на самих рабочих.

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