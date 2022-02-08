Уватнефтегаз подтвердил разлив нефтесодержащей жидкости после ЧП на месторождении

«На данный момент оперативные службы предприятия проводят необходимые мероприятия, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для её последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего»,уточнили в компании.