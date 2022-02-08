Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени возведут при помощи тюменского олигарха

«Это авторы проекта стелы, который федеральная комиссия взяла за основу, именно его адаптируют в каждом городе, удостоенном почетного звания. Специалисты прибыли в Тюмень, чтобы ознакомиться с городом, увидеть место будущей установки стелы и поделиться своим видением этого памятного знака в областном центре»уточнил Кухарук.