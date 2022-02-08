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Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени возведут при помощи тюменского олигарха

8 февраля 07:32
Фото: Аккаунт Руслана Кухарука в Инстаграм
В октябре 2022 года в Тюмени планируют установить стелу «Город трудовой доблести» и благоустроить прилегающий к ней сквер, сообщает мэр города Руслан Кухарук в своем аккаунте в Инстаграм. Эти работы будут профинансированы инвестором — директором ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ» Владимиром Шевчик.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 8 февраля, Руслан Кухарук обсудил размещение стелы со скульптором Денисом Стритовичем и архитектором Кириллом Сокольским из Российского военно-исторического общества.

Как известно, тюменцы во время Великой Отечественной войны трудились на предприятиях, заводах, растили скотину в подсобных хозяйствах, выхаживали детей из блокадного Ленинграда. Этот вклад в Победу должен быть отражен в архитектурном памятнике.

«Это авторы проекта стелы, который федеральная комиссия взяла за основу, именно его адаптируют в каждом городе, удостоенном почетного звания. Специалисты прибыли в Тюмень, чтобы ознакомиться с городом, увидеть место будущей установки стелы и поделиться своим видением этого памятного знака в областном центре»уточнил Кухарук.

В дальнейшем также планируется благоустроить прилегающую к стеле территорию, но это будет уже следующим этапом реализации проекта — в 2023 году.

Работы по установке стелы и благоустройство сквера профинансирует инвестор — директор ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ» Владимир Шевчик,подключившийся к работе по реализации проекта, отметил глава Тюмени.

Напомним, в сентябре 2021 года жители Тюмени участвовали в конкурсе по выбору концепции и места установки стелы. Выиграла конкурс Анастасия Лукина, именно она разрабатывала эскизный проект стелы.

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#Новости#Памятники#Тюмень#Руслан Кухарук#Ульяна Тращакова#Политика
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